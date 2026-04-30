Андреева о настрое на финал в Мадриде: «Не считаю себя фаворитом. Я научилась не обращать внимания на рейтинг соперницы»

Андреева перед финалом в Мадриде: не считаю себя фаворитом.

Мирра Андреева поделилась настроем на финал тысячника в Мадриде.

В финале она сыграет с Анастасией Потаповой или Мартой Костюк .

– После поражения Арины ты стала самой высокорейтинговой теннисисткой в сетке. Ты думала об этом? Чувствуешь ли ты себя фаворитом и добавляет ли это дополнительного давления?

– Я об этом даже не думала, пока вы сейчас не сказали (смеется). Честно, я не знаю. Я просто говорю себе, что каждый игрок, который дошел до полуфинала и дальше, играет отлично и проводит отличный турнир.

Поэтому для меня неважно, с кем я играю. Я просто постараюсь максимально усложнить ей жизнь, если она захочет меня обыграть. Если она выиграет – ладно, я пожму ей руку и скажу: «Молодец, ты заслужила». Но если она меня обыграет, ей придется очень сильно постараться. Именно с таким настроем я выходила на этот матч, и постараюсь сохранить его в финале.

– Прошло уже больше года с твоего последнего финала WTA 1000 в Индиан-Уэллс. Как изменилась твоя игра за это время? В каких основных аспектах? И что тебе еще нужно улучшить, чтобы начать выигрывать «Шлемы»? И еще про вчерашний день рождения – как ты его провела и какой подарок тебя вдохновил на сегодняшнюю победу?

– Во-первых, да, прошел уже год с моего последнего финала на тысячнике, но я стараюсь не думать об этом. Я действительно стараюсь подходить к каждому турниру с одинаковым настроем. Неважно, играю я пятисотник, тысячник или «Шлем» – я просто стараюсь отдавать 100% в каждом матче, а потом уже смотреть, как все складывается.

По поводу дня рождения: мне подарили пару туфель на каблуках от того джентльмена [показывает на агента]. Я даже утром немного походила в них, сняла видео. Наверное, это меня и настроило на хороший день. Это был подарок, который я точно запомнила.

– Учитывая, что ты сейчас самая высокорейтинговая в сетке, считаешь ли ты себя фаворитом финала и добавляет ли это дополнительного давления?

– Нет, я не считаю себя фаворитом, потому что знаю, что любой игрок, который дошел до финала, – очень сложный соперник. Я научилась не обращать внимания на рейтинг и фамилию соперницы. Я просто выйду на корт и буду делать то, что должна делать, следуя игровому плану, который мы составили с Кончитой . Это единственное, что я могу контролировать.

Я не могу контролировать будущее, результат или исход матча – это от меня не зависит. В финале я просто постараюсь сделать все, что в моих силах, а там уже посмотрим, что получится, – сказала Андреева на пресс-конференции.

