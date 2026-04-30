Андреева о том, что провела много матчей на грунте в этом сезоне: «Чувствую себя отлично. Не могу жаловаться»

Андреева о том, что провела много матчей на грунте в 2026-м: не могу жаловаться.

Мирра Андреева рассказала, как чувствует себя физически после выхода в финал в Мадриде.

Сегодня она вышла в финал тысячника в Мадриде, обыграв Хейли Баптист со счетом 6:4, 7:6(8).

– С физической точки зрения: финал в Линце, полуфинал в Штутгарте, теперь финал здесь, плюс еще выступление в паре. Как ты себя чувствуешь после всей этой грунтовой серии?

– Если честно, чувствую себя отлично. Не могу жаловаться. Мы делаем все возможное, чтобы быстро восстанавливаться, и я действительно восстанавливаюсь хорошо. Я не чувствую усталости и не думаю, что мне нужны пара дней отдыха. Пока все идет хорошо, поэтому мы просто продолжим делать то же самое, чтобы я оставалась свежей и готовой.

– Ты, наверное, знаешь, что стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в три финала WTA 1000 с момента введения этого формата в 2009 году. Тебе только вчера исполнилось 19 лет. Как ты справляешься с таким давлением в 19?

– Честно говоря, самый простой способ справляться с давлением – это не знать никакой статистики. Я не знаю, кто это сделал первым, кто не сделал, я первая или, не знаю, десятая. Я просто стараюсь не следить за статистикой и сосредотачиваться на том, что мне нужно делать на корте на каждом турнире.

– Три года назад, когда тебе было всего 15, ты уже доходила здесь до четвертого круга – это был твой первый большой результат в туре. Теперь ты в финале. Что бы ты сказала той Мирре из прошлого?

– О боже. Не знаю… Наверное, просто сказала бы: продолжай приезжать в Мадрид, потому что ты здесь хорошо играешь.

Я помню, когда играла здесь в том возрасте, я ни о чем особо не думала. Просто старалась наслаждаться каждым матчем и атмосферой. Наверное, я бы просто сказала: продолжай идти вперед и бороться несмотря ни на что, потому что в будущем придут хорошие результаты, и ты будешь рада, как развивается твоя игра.

– В какой-то момент второго сета были эпизоды, когда, наверное, прежняя Мирра, 18-летняя, могла бы сломаться. Сегодня ты справилась с этим идеально. Ты чувствуешь, что взрослеешь не только по возрасту, но и по зрелости в таких ситуациях?

– Хочется верить, что да. Как бы смешно это ни звучало, я чувствую, что становлюсь старше, и в голове немного меняется мышление. Я стала по-другому относиться к некоторым вещам.

Сегодня я просто чувствовала, что это единственное, что я должна делать на корте. Я очень старалась сосредоточиться на этом и не реагировать на то, что происходит. Я почти не реагировала на выигранные очки или геймы. Думаю, это помогало мне оставаться спокойнее и немного экономить силы. Я просто старалась не реагировать ни на что, – сказала Андреева на пресс-конференции.

Мирра слегка напожарила – но вышла в финал в Мадриде!