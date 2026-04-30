  • Андреева о матче с Баптист: «При счете 5:5 чувствовала, будто хочу бежать, но как в мультиках – ноги работают, а с места не сдвинуться»
Андреева о победе над Баптист: на тай-брейке было столько эмоций и драйва.

Мирра Андреева оценила победу над Хейли Баптист в полуфинале турнира в Мадриде – 6:4, 7:6(8).

На тай-брейке россиянка отыграла три сетбола, в том числе двойной при счете 4:6.

– Мирра, что чувствует игрок, когда вроде бы все контролируешь, есть матчболы, но не получается их реализовать с первой попытки? Анастасия Потапова описывала это так: кажется, что ты бьешь по мячу, но не бьешь, бежишь – но не бежишь. Можешь объяснить это своими словами?

– Да, я полностью согласна с Настей. Внутри появляется досада, иногда даже грусть. Но в то же время ты понимаешь, что нельзя просто остановиться, начать грустить и паниковать: «Блин, как так, я упустила все шансы».

Вот это ощущение, что ты вроде бежишь, но не бежишь – оно действительно есть. Когда счет стал 5:5 и она начала подавать, я чувствовала, будто хочу бежать, но как в мультиках – ноги работают, а с места не сдвинуться.

Но я рада, что в итоге смогла «сдвинуться» – снова начать бежать и бить по мячу. Очень рада, что удалось закрыть матч в двух сетах.

– Матч получился очень красивым, вы идеально подходили друг другу по стилю. Расскажи про тай-брейк: как отыгрывала сетболы и та свеча была просто фантастической. Получила удовольствие?

– На самом деле почти каждый розыгрыш, кроме первых четырех, где она забивала, а я ошибалась… блин, у меня был такой драйв, такой адреналин, я просто играла.

Когда при 6:4 получилось кинуть свечу и обвести – я подумала: «Блин, нифига себе, круто». Но в то же время понимала, что нужно держать концентрацию, не расслабляться, потому что у нее еще есть сетбол и она подает. Но все равно думаешь: «Розыгрыш-то сейчас был очень крутой».

Тай-брейк получился очень нервным, но я получила столько адреналина. Я уже после матча его пересмотрела – и даже забыла, что при 6:6 или 7:7 сыграла слева по линии. Смотрю и думаю: «Что я вообще делаю? О чем я думала?»

В общем, тай-брейк вышел очень крутым – сегодня было столько эмоций и драйва, – рассказала Андреева в интервью «Больше!».

Мирра слегка напожарила – но вышла в финал в Мадриде!

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал «Больше!»
Это было круто. И эта свеча, и то как вытягивала укороченные, и классная первая подача. Порадовала!
