3

«Молодец, что не расслабилась». Кузнецова – о победе Андреевой над Баптист

Экс-вторая ракетка мира Светлана Кузнецова отреагировала на победу Мирры Андреевой над Хейли Баптист в полуфинале турнира в Мадриде – 6:4, 7:6(8).

«Мирра — в финале Мадрида🤩. Молодец, что не расслабилась, несмотря на то, что допускала ошибки и не подала на матч при 5:4. Дальше играла собранно, особо без эмоций, что важно👍.

Хейли Баптист – непростая соперница. Хорошо подает, необычно играет, выходит к сетке. Главное, что Мирре удалось сохранить спокойствие и хладнокровие👌», – написала Кузнецова в своем телеграм-канале.

Мирра слегка напожарила – но вышла в финал в Мадриде!

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал Кузнецовой
logoМирра Андреева
logoСветлана Кузнецова
logoMutua Madrid Open
logoWTA
logoХейли Баптист
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Светлана недоговорила: Мирра провела эталонный матч. Неподача на матч? Ну и ладно. По ощущениям каждая третья подача на сет/матч заканчивается провалом в женском теннисе. Это база. Да, вспоминают промах при счёте 30:15 в подаче на матч, но там она попала ободом ракетки (судя по звуку. А 0:4 на тай-брейке вообще в нестабильном женском теннисе ничего не значит. Хейли спасибо, Мирре - респект
Приятно, что Свет наше солнышко следит за Миррой. Обожаю нашего косолапика, которая так красиво выносила своим пушечным форхендом топов.
Ответ Alex19
Приятно, что Свет наше солнышко следит за Миррой. Обожаю нашего косолапика, которая так красиво выносила своим пушечным форхендом топов.
Так Кузнецова сама топ, легенда российского тенниса
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Баптист о поражении от Андреевой: «Меня измотали пара предыдущих матчей»
30 апреля, 16:45
Мирра Андреева – первый тинейджер с тремя финалами WTA 1000 с 2009 года
30 апреля, 16:10
Мирра Андреева вышла в третий финал тысячника
30 апреля, 15:48
Рекомендуем
Главные новости
Синнер после титула в Мадриде: «В следующем году постараюсь говорить здесь на испанском. Чао»
37 минут назад
Зверев – команде Синнера после поражения в Мадриде: «Вы проводите невероятную работу каждую неделю. Надеюсь, на «Ролан Гаррос» вы возьмете перерыв»
46 минут назад
Синнер после того, как выиграл 23 матча подряд: «В какой-то момент результаты просядут, и это нормально»
сегодня, 16:18
Зверев проиграл все 12 последних встреч с соперниками из топ-2
сегодня, 16:11
Синнер – первый теннисист, взявший трофеи пяти «Мастерсов» подряд
сегодня, 16:11
Мадрид (ATP). Финал. Синнер разгромил Зверева
сегодня, 16:08
Сафиуллин выиграл второй «Челленджер» подряд и вернется в топ-150
сегодня, 15:19
Серена и Винус Уильямс посетили пре-пати Met Gala
сегодня, 15:02Видео
Беккер перед финалом между Синнером и Зверевым: «Саше нравятся условия в Мадриде, он уже выигрывал здесь дважды. Все будет зависеть от первого сета»
сегодня, 13:49
Андреева и Шнайдер проиграли в финале парного тысячника в Мадриде. Для Мирры это 2-е поражение за 2 дня
сегодня, 13:38
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Бухарест (ATP). Альтмайер, Ван де Зандшульп, Навоне вышли в 1/4 финала, Маннарино, Диалло, Баес выбыли
3 апреля, 13:25
Роналдо подарил Соболенко джерси с автографом
2 апреля, 09:56Фото
Рекомендуем