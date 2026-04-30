«Молодец, что не расслабилась». Кузнецова – о победе Андреевой над Баптист
Экс-вторая ракетка мира Светлана Кузнецова отреагировала на победу Мирры Андреевой над Хейли Баптист в полуфинале турнира в Мадриде – 6:4, 7:6(8).
«Мирра — в финале Мадрида🤩. Молодец, что не расслабилась, несмотря на то, что допускала ошибки и не подала на матч при 5:4. Дальше играла собранно, особо без эмоций, что важно👍.
Хейли Баптист – непростая соперница. Хорошо подает, необычно играет, выходит к сетке. Главное, что Мирре удалось сохранить спокойствие и хладнокровие👌», – написала Кузнецова в своем телеграм-канале.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал Кузнецовой
Светлана недоговорила: Мирра провела эталонный матч. Неподача на матч? Ну и ладно. По ощущениям каждая третья подача на сет/матч заканчивается провалом в женском теннисе. Это база. Да, вспоминают промах при счёте 30:15 в подаче на матч, но там она попала ободом ракетки (судя по звуку. А 0:4 на тай-брейке вообще в нестабильном женском теннисе ничего не значит. Хейли спасибо, Мирре - респект
Приятно, что Свет наше солнышко следит за Миррой. Обожаю нашего косолапика, которая так красиво выносила своим пушечным форхендом топов.
Так Кузнецова сама топ, легенда российского тенниса
