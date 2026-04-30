«Молодец, что не расслабилась». Кузнецова – о победе Андреевой над Баптист

Экс-вторая ракетка мира Светлана Кузнецова отреагировала на победу Мирры Андреевой над Хейли Баптист в полуфинале турнира в Мадриде – 6:4, 7:6(8).

«Мирра — в финале Мадрида🤩. Молодец, что не расслабилась, несмотря на то, что допускала ошибки и не подала на матч при 5:4. Дальше играла собранно, особо без эмоций, что важно👍.

Хейли Баптист – непростая соперница. Хорошо подает, необычно играет, выходит к сетке. Главное, что Мирре удалось сохранить спокойствие и хладнокровие👌», – написала Кузнецова в своем телеграм-канале.

Мирра слегка напожарила – но вышла в финал в Мадриде!