  • Блокс о прорыве в Мадриде: «Не ожидал такого турнира. Я уже был рад просто попасть в основную сетку»
Блокс после выхода в полуфинал в Мадриде: посмотрим, какой у меня потолок.

69-я ракетка мира Александр Блокс высказался о победе над Каспером Руудом в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде – 6:4, 6:4.

На этом турнире 21-летний бельгиец впервые вышел в полуфинал ATP.

Вы обыграли действующего чемпиона Мадрида и вошли в топ-35. Что чувствуете?

– Конечно, приятно обыграть действующего чемпиона, тем более Каспера – думаю, эти условия ему идеально подходят. Это показывает мне, что я тоже могу хорошо играть на грунте. Я быстро поднимаюсь в рейтинге. И, как я уже говорил, здорово, что теперь у меня есть возможность выступать на более крупных турнирах. Посмотрим, какой у меня потолок – буду идти матч за матчем и постараюсь подняться как можно выше.

– Теперь вы в топ-35, первая ракетка Бельгии и первый бельгиец в полуфинале Мадрида. Ожидали, что турнир так сложится?

– Нет, точно нет. Я уже был рад просто попасть в основную сетку. Я прошел туда в последний момент в пятницу, прямо перед дедлайном. Поэтому даже победа в первом матче уже была для меня бонусом.

А дальше… конечно, я не думал, что зайду так далеко. Но когда появляется уверенность и ты чувствуешь свою игру, может случиться многое.

– Вы часть нового поколения – наряду с Фонсекой и Ходаром. Сможете ли вы в ближайшем будущем конкурировать с Синнером и Алькарасом?

– Мы точно будем пытаться. Думаю, они пока на другом уровне. Но именно ради этого мы и играем – чтобы получить шанс с ними конкурировать. Это будет очень сложно, но если верить, то шанс все-таки есть, – сказал Блокс после матча в микст-зоне.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
