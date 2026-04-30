Баптист о поражении от Андреевой: «Меня измотали пара предыдущих матчей»

Хейли Баптист прокомментировала поражение от Мирры Андреевой в полуфинале тысячника в Мадриде – 4:6, 6:7(8).

На тай-брейке американка упустила три сетбола, в том числе двойной при счете 6:4.

– Меня измотали пара предыдущих матчей. Я была не такой взрывной как обычно. Это, конечно, сыграло в ее пользу. У меня была пара шансов перевести матч в третий сет, но и я не попала несколько очень близких ударов, и соперница сыграла несколько прекрасных розыгрышей. Она в целом провела очень чистый матч, почти не дала мне возможностей.

– Что такого вы почувствовали в игре Мирры, что позволило почти перевернуть матч?

– Она подарила мне пару ошибок, плюс пара моих виннерcов. Ход игры немного поменялся. На тай-брейке поначалу я сама начала играть чуть лучше, опять же она ошиблась. Но потом… в общем, случился теннисный матч.

– А когда она попала в аут этим смэшем при 5:4, 30:15, у вас проскочила мысль: у нее сейчас это засядет в голове, это мой шанс?

– Очевидно, каждый, кто выходит подавать на матч, нервничает, так что я не была так уж шокирована, что она промахнулась. Я просто подумала сразу, что мне главное – воспользоваться. Что у нее точно прибавится нервозности. Я вроде бы даже воспользовалась, но в итоге особой разницы, как видите, нет, – передает слова Баптист корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

Мирра слегка напожарила – но вышла в финал в Мадриде!