Баптист о поражении от Андреевой: «Меня измотали пара предыдущих матчей»

Хейли Баптист прокомментировала поражение от Мирры Андреевой в полуфинале тысячника в Мадриде – 4:6, 6:7(8). 

На тай-брейке американка упустила три сетбола, в том числе двойной при счете 6:4.

– Меня измотали пара предыдущих матчей. Я была не такой взрывной как обычно. Это, конечно, сыграло в ее пользу. У меня была пара шансов перевести матч в третий сет, но и я не попала несколько очень близких ударов, и соперница сыграла несколько прекрасных розыгрышей. Она в целом провела очень чистый матч, почти не дала мне возможностей.

– Что такого вы почувствовали в игре Мирры, что позволило почти перевернуть матч?

– Она подарила мне пару ошибок, плюс пара моих виннерcов. Ход игры немного поменялся. На тай-брейке поначалу я сама начала играть чуть лучше, опять же она ошиблась. Но потом… в общем, случился теннисный матч.

– А когда она попала в аут этим смэшем при 5:4, 30:15, у вас проскочила мысль: у нее сейчас это засядет в голове, это мой шанс?

– Очевидно, каждый, кто выходит подавать на матч, нервничает, так что я не была так уж шокирована, что она промахнулась. Я просто подумала сразу, что мне главное – воспользоваться. Что у нее точно прибавится нервозности. Я вроде бы даже воспользовалась, но в итоге особой разницы, как видите, нет, – передает слова Баптист корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

Мирра слегка напожарила – но вышла в финал в Мадриде!

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Мирра просто была получше во всех компонентах. Лучше двигалась, лучше разыгрывала, лучше подавала. Просто выглядела повыше классом. Если бы не эта нелепая ошибка на смэше, то спокойно бы закончила гейм и матч вместе с ним. Но главное, что не рассыпалась после и переломила ход тай-брейка.
Если вспомнить отсутствие малейшего извинения за трос, хочется сказать Баптист:- Оставайся ноунеймом.
Ноунейм -- это тот, о ком я ничего не знаю, и лишь до тех пор, пока я о нём ничего не знаю. Ну прямо Павел Петрович.
На самом деле Хейли респект. Она прекрасный человек и отличная теннисистка. Мне было очень интересно почитать про неё статью тут на спортсе, спасибо девушке-автору. Мне очень нравится Баптист, как теннисистка. Несмотря на мощную фактуру, Хейли оооочеень тонкая теннисистка. Она блестяще укорачивает, прекрасно режет удары. Ну и мощь, куда ж без неё. Хейли не хватает класса и стабильности. Но ей всего 24. Если продолжит так прогрессировать, то топ-20 ей гарантирован. Рекомендую последить за этой девушкой
Объективно Мирра должна была играть с Ариной, американке просто повезло из-за расточительства подопечной Лукашенко. Про усталость не надо затирать, Андреева уже третий турнир подряд почти до конца доходит, плюс еще и в паре чиллит.
Это тебе повезло, что у тебя есть пальцы и доступ к кнопкам с буквами.Может устанут к финалу, нам бы всем хотелось. Баптист вырвала победу у Сабаленки своимии действиями, решениями и навыками, не нужно обесценивать проделанную ей работу в этом матче.
Пара измотала. Пара - единственное число. Я уже не обращаю внимания на "креатив" в заголовках - это всё равно неизлечимо. Но хоть элементарные грамматические ошибки не делайте. Кроме того, здесь и стилистическая ошибка.
Грамотей, пара это множественное число. Иди учись дальше. Конкретно в таких случаях правила русского языка очень расплывчаты: разрешается как использование единственного числа, если сущности или объекты объединены в единое целое, так и использование множественного числа, если сущности или объекты нельзя смешать в одну кучу. Матчи прошли отдельно, а не подряд, поэтому здесь разумнее использовать множественное число, подчеркивая таким образом, что имели место быть обособленные события.
Нет, множественное число - это пары. Пара - это единственное число. Стилистическая ошибка здесь в "паре матчей". Просто и естественно - "два матча".
Баптист точно сформулировала, в предыдущих матчах она была резче.
Хорошо, что эта ошибка при ударе смэшом не оказалась роковой для Мирры))))
Такие смешные эти фанаты Андреевой)) ещё и ответить им не дают лол))продолжайте хлопать её игре полу-свечками за которую её на изи будут разматывать даже на кубках водокачки
