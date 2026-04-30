  • «У меня уже есть видео, как я в них хожу». Мирра Андреева – о туфлях на каблуках от агента
«У меня уже есть видео, как я в них хожу». Мирра Андреева – о туфлях на каблуках от агента

Сегодня 19-летняя россиянка вышла в финал тысячника в Мадриде, обыграв Хейли Баптист со счетом 6:4, 7:6(8).

– Поделись новостями по поводу пары туфель на каблуках. Ты получила их на день рождения?

– Да, получила (смеется). Я вообще не ожидала такого подарка. Мой агент очень постарался и подарил мне пару туфель на каблуках. У меня уже есть видео в телефоне, как я в них хожу (смеется). Я была очень рада получить такой подарок. Попробую на следующей неделе куда-нибудь в них выйти, просто надеть и почувствовать себя красивой.

– Будешь смотреть второй полуфинал?

– Я посмотрю мужской четвертьфинал. А вообще сейчас хочется немного забыть о теннисе и заняться чем-то в номере: посмотреть сериал, почитать книгу – что-нибудь такое. Кончита посмотрит матч – она, надеюсь, хорошо выполнит свою работу, – сказала Андреева в интервью на корте.

Мирра слегка напожарила – но вышла в финал в Мадриде!

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Мирре хочется быть красивой и это правильно.
"У меня уже есть видео на телефоне, где я хожу на лабутенах и в ох*ительных штанах!"
