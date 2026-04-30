14

Мирра Андреева – первый тинейджер с тремя финалами WTA 1000 с 2009 года

Мирра Андреева стала финалисткой грунтового тысячника в Мадриде.

Теперь у 19-летней россиянки есть финалы WTA 1000 на двух разных покрытиях – харде (Индиан-Уэллс и Дубай) и грунте.

Андреева повторила достижение 18-летней Марии Шараповой, которая в 2005 году выходила в финалы турниров Tier 1 (ныне WTA 1000) на разных покрытиях (хард и ковер).

Кроме того, с момента введения категории WTA 1000 в 2009 году Андреева стала первым тинейджером, вышедшим в три финала на этом уровне, и всего вторым, кто добрался до финала в Мадриде после Каролин Возняцки в 2009 году.

Мирра слегка напожарила – но вышла в финал в Мадриде!

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoМария Шарапова
logoМирра Андреева
logoWTA
logoКаролин Возняцки
logoMutua Madrid Open
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сегодня была просто хороша. Играла практически без ошибок. Хорошо двигалась сама, прекрасно играла на задней линии, отлично подавала. Видно было, что её уровень выше чем у соперницы. Жаль, что не смогла обойтись без тай-брейка. Зато показала как она умеет собраться. Отыграться с 0:4, а затем отыграть два сетбола - это было круто! Ждём победу в финале!
Ответ Evgen Vynokurov
Сегодня была просто хороша. Играла практически без ошибок. Хорошо двигалась сама, прекрасно играла на задней линии, отлично подавала. Видно было, что её уровень выше чем у соперницы. Жаль, что не смогла обойтись без тай-брейка. Зато показала как она умеет собраться. Отыграться с 0:4, а затем отыграть два сетбола - это было круто! Ждём победу в финале!
Сетболов было три, причем при 4:6 - двойной
Ответ Leo Bonart
Сетболов было три, причем при 4:6 - двойной
Да, конечно. Я имел в виду именно отыгрыш при счёте 4:6
Перспективная девочка 👍
Ответ Skip
Перспективная девочка 👍
Ага агенты её в 12 лет забрали в img , у них глаз наметан
Мирра замечательный результат показала сегодня. Молодец 👏.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Зверев – команде Синнера после поражения в Мадриде: «Вы проводите невероятную работу каждую неделю. Надеюсь, на «Ролан Гаррос» вы возьмете перерыв»
11 минут назад
Синнер – первый теннисист, взявший трофеи пяти «Мастерсов» подряд
42 минуты назад
Зверев проиграл все 12 последних встреч с соперниками из топ-2
42 минуты назад
Мадрид (ATP). Финал. Синнер разгромил Зверева
45 минут назад
Сафиуллин выиграл второй «Челленджер» подряд и вернется в топ-150
сегодня, 15:19
Серена и Винус Уильямс посетили пре-пати Met Gala
сегодня, 15:02Видео
Беккер перед финалом между Синнером и Зверевым: «Саше нравятся условия в Мадриде, он уже выигрывал здесь дважды. Все будет зависеть от первого сета»
сегодня, 13:49
Андреева и Шнайдер проиграли в финале парного тысячника в Мадриде. Для Мирры это 2-е поражение за 2 дня
сегодня, 13:38
Касаткина выиграла первый титул с 2024-го на WTA 125 в Испании
сегодня, 11:59
Экс-65-я ракетка мира Герасимов завершил карьеру
сегодня, 09:47
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Бухарест (ATP). Альтмайер, Ван де Зандшульп, Навоне вышли в 1/4 финала, Маннарино, Диалло, Баес выбыли
3 апреля, 13:25
Роналдо подарил Соболенко джерси с автографом
2 апреля, 09:56Фото
Рекомендуем