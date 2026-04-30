Мирра Андреева – первый тинейджер с тремя финалами WTA 1000 с 2009 года
Мирра Андреева стала финалисткой грунтового тысячника в Мадриде.
Теперь у 19-летней россиянки есть финалы WTA 1000 на двух разных покрытиях – харде (Индиан-Уэллс и Дубай) и грунте.
Андреева повторила достижение 18-летней Марии Шараповой, которая в 2005 году выходила в финалы турниров Tier 1 (ныне WTA 1000) на разных покрытиях (хард и ковер).
Кроме того, с момента введения категории WTA 1000 в 2009 году Андреева стала первым тинейджером, вышедшим в три финала на этом уровне, и всего вторым, кто добрался до финала в Мадриде после Каролин Возняцки в 2009 году.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сегодня была просто хороша. Играла практически без ошибок. Хорошо двигалась сама, прекрасно играла на задней линии, отлично подавала. Видно было, что её уровень выше чем у соперницы. Жаль, что не смогла обойтись без тай-брейка. Зато показала как она умеет собраться. Отыграться с 0:4, а затем отыграть два сетбола - это было круто! Ждём победу в финале!
Сегодня была просто хороша. Играла практически без ошибок. Хорошо двигалась сама, прекрасно играла на задней линии, отлично подавала. Видно было, что её уровень выше чем у соперницы. Жаль, что не смогла обойтись без тай-брейка. Зато показала как она умеет собраться. Отыграться с 0:4, а затем отыграть два сетбола - это было круто! Ждём победу в финале!
Сетболов было три, причем при 4:6 - двойной
Сетболов было три, причем при 4:6 - двойной
Да, конечно. Я имел в виду именно отыгрыш при счёте 4:6
Перспективная девочка 👍
Перспективная девочка 👍
Ага агенты её в 12 лет забрали в img , у них глаз наметан
Мирра замечательный результат показала сегодня. Молодец 👏.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем