Мирра Андреева – первый тинейджер с тремя финалами WTA 1000 с 2009 года

Мирра Андреева стала финалисткой грунтового тысячника в Мадриде.

Теперь у 19-летней россиянки есть финалы WTA 1000 на двух разных покрытиях – харде (Индиан-Уэллс и Дубай) и грунте.

Андреева повторила достижение 18-летней Марии Шараповой , которая в 2005 году выходила в финалы турниров Tier 1 (ныне WTA 1000) на разных покрытиях (хард и ковер).

Кроме того, с момента введения категории WTA 1000 в 2009 году Андреева стала первым тинейджером, вышедшим в три финала на этом уровне, и всего вторым, кто добрался до финала в Мадриде после Каролин Возняцки в 2009 году.

Мирра слегка напожарила – но вышла в финал в Мадриде!