  • Андреева – Нуни после ошибки Hawk-Eye Live: «Я понимаю, что вы не можете изменить решение, но что тогда делать игрокам?»
Андреева – Нуни после ошибки Hawk-Eye Live: «Я понимаю, что вы не можете изменить решение, но что тогда делать игрокам?»

Андреева пожаловалась на систему автоматического определения аутов в Мадриде.

Мирра Андреева осталась недовольна работой автоматической системы определения аутов в полуфинале тысячника в Мадриде против Хейли Баптист (6:4, 5:5, идет второй сет).

При счете 2:2 0:15 россиянка была уверена, что мяч соперницы ушел в аут, однако судья на вышке Кадер Нуни не смог спуститься и проверить отметку, так как на турнире используется электронная система судейства.

После эпизода Андреева с недоумением спросила: «Я понимаю, что вы не можете изменить решение, но что тогда делать игрокам?»

Это уже не первый подобный инцидент на турнире. Ранее систему электронного судейства критиковала и Елена Рыбакина после матча с Циньвэнь Чжэн.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Электронная система иногда врёт, но реже, чем линейные судьи. Зато игрокам не надо угадывать, ошибся судья или нет, продолжать розыгрыш или останавливаться, потому что решение электроники окончательное, и судья отменить его не может.
Ответ goodloser
Это, конечно, аргумент - что неправильное решение окончательное. В НБА, например, додумались до одного "проверочного" (challenge) за матч, и если он правильный - то появляется ещё один шанс на проверку.

А тут, получается, даже апеллировать не к кому. Чуток несправедливо и заставляет излишне нервничать.
Ответ Олег Шибанов
Неправильное решение окончательное -- это очень редко. А если оно не окончательное, то угадывать, верное оно или нет, нужно постоянно, и именно это заставляет излишне нервничать. Хотя как раз на грунте, и только на грунте, такую проверку провести можно, и можно предусмотреть в правилах какое-то количество челленджей.
На фото, кстати, Мирра показывает судье размер его мужского достоинства.
Ответ Виталий Колесников
Нет она говорит какие высокие каблуки ей подарили на днюху
Ответ Виталий Колесников
Ну что ж ты "Пушкина" так обижаешь) Думаю, многие женщины испытывают оргазм от одного звука его утробного баса))
Мирра тут такая лапушка 🙂. Ну очаровашка.
Ответ York City
...когда не плачет :)
Ответ Protrek55
Когда плачет ещё больше лапушка).
Система уже давно показывает сбои - и значит, проблему решить не так просто. Фактически это не реальный отскок, а его компьютерная интерпретация. Тогда как можно более четко настроить обычные камеры - иногда реальный отскок с касанием корта тоже показывают в черно-белом варианте. Минус - труднее определить очень маленькие зазоры. Плюс - не будет ошибки в заметных аутах, как у Рыбакиной и сегодня. Если и не переходить на него, то по крайней мере чаще использовать для контроля хокая. И Лена, и Мирра тогда имели бы шанс для отмены решения.
Я думаю это просто халатность и систему не откалибровали.
На самом деле она же не видит цвета и реальную линию, а судит по координатам в пространстве и считает что линия дальше чем нарисована.
Хороший судья, не обижайте его.
