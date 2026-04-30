Андреева – Нуни после ошибки Hawk-Eye Live: «Я понимаю, что вы не можете изменить решение, но что тогда делать игрокам?»

Мирра Андреева осталась недовольна работой автоматической системы определения аутов в полуфинале тысячника в Мадриде против Хейли Баптист (6:4, 5:5, идет второй сет).

При счете 2:2 0:15 россиянка была уверена, что мяч соперницы ушел в аут, однако судья на вышке Кадер Нуни не смог спуститься и проверить отметку, так как на турнире используется электронная система судейства.

После эпизода Андреева с недоумением спросила: «Я понимаю, что вы не можете изменить решение, но что тогда делать игрокам?»

Это уже не первый подобный инцидент на турнире. Ранее систему электронного судейства критиковала и Елена Рыбакина после матча с Циньвэнь Чжэн .