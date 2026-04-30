Мирра Андреева вышла в третий финал тысячника
Мирра Андреева обыграла Хейли Баптист в полуфинале в Мадриде – 6:4, 7:6(8). Для россиянки это был первый матч после 19-летия и 12-я победа в 13 последних встречах.
Во втором сете Мирра сначала не подала на матч при счете 5:4, а затем отыграла три сетбола на тай-брейке.
Андреева вышла в третий финал тысячника в карьере: предыдущие были в прошлом году в Дубае и Индиан-Уэллс (оба она выиграла). В целом это ее седьмой финал в основном туре. Сейчас у Андреевой пять титулов.
В субботу она сыграет с Анастасией Потаповой или Мартой Костюк.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Тем ценнее, что собралась и выиграла.
Был, даже червячок сомнения в конце. 🙂
Мирра умничка!