Мирра Андреева вышла в третий финал тысячника

Мирра Андреева обыграла Хейли Баптист в полуфинале в Мадриде – 6:4, 7:6(8). Для россиянки это был первый матч после 19-летия и 12-я победа в 13 последних встречах.

Во втором сете Мирра сначала не подала на матч при счете 5:4, а затем отыграла три сетбола на тай-брейке.

Андреева вышла в третий финал тысячника в карьере: предыдущие были в прошлом году в Дубае и Индиан-Уэллс (оба она выиграла). В целом это ее седьмой финал в основном туре. Сейчас у Андреевой пять титулов.

В субботу она сыграет с Анастасией Потаповой или Мартой Костюк .