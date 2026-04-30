79

Мирра Андреева вышла в третий финал тысячника

Мирра Андреева обыграла Хейли Баптист в полуфинале в Мадриде – 6:4, 7:6(8). Для россиянки это был первый матч после 19-летия и 12-я победа в 13 последних встречах.

Во втором сете Мирра сначала не подала на матч при счете 5:4, а затем отыграла три сетбола на тай-брейке.

Андреева вышла в третий финал тысячника в карьере: предыдущие были в прошлом году в Дубае и Индиан-Уэллс (оба она выиграла). В целом это ее седьмой финал в основном туре. Сейчас у Андреевой пять титулов.

В субботу она сыграет с Анастасией Потаповой или Мартой Костюк.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoМирра Андреева
logoMutua Madrid Open
logoWTA
logoХейли Баптист
79 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Может выиграть уже третий мастерс, впечатляющий результат для такой юной особы.
Ответ Андрей Гон
Может выиграть уже третий мастерс, впечатляющий результат для такой юной особы.
Комментарий удален модератором
Ответ Каблук Джорджины
Комментарий удален модератором
Какой ты мерзкий тролль.
Отличный подарок себе на День Рождения сделала Мирра!!! С победой!
То, как она вытащила тай - это взросление.. Без слез, без, почти, потери концентрации. Потерялась немного, но собралась и победила. Браво!
Ответ Георгий Рыженков
То, как она вытащила тай - это взросление.. Без слез, без, почти, потери концентрации. Потерялась немного, но собралась и победила. Браво!
Слезы были в самом начале. Когда стремный аут засчитали. Глаза были на мокром месте.
Тем ценнее, что собралась и выиграла.
А почему давно комментариев Кафельникова не слышно?
Ответ Алексей Самойлов_1117155077
А почему давно комментариев Кафельникова не слышно?
Комментарий скрыт
Ответ Юрий Гаврилов
Комментарий скрыт
выздоравливай
Мирру Александровну с победой. Ведь может, может когда захочет. Замечательный подарок для мамы к юбилею от Мирры, участие дочери в финале. Ты чемпионка уже Мирра, "чемпионка сердец", никакая ты не лузер, верь в себя, это главное.
Ответ York City
Мирру Александровну с победой. Ведь может, может когда захочет. Замечательный подарок для мамы к юбилею от Мирры, участие дочери в финале. Ты чемпионка уже Мирра, "чемпионка сердец", никакая ты не лузер, верь в себя, это главное.
Вроде у нее с папой в один день рождения. Так Мирра говорила
Ответ Лёля Иванова
Вроде у нее с папой в один день рождения. Так Мирра говорила
С папой да, 29 апреля, у мамы вроде бы 2 мая день рождения, юбилей - 50 лет, все Тельцы, лишь Эрика - Рак по гороскопу, 24 июня родилась.
Хочется нормальный финал в субботу посмотреть и награждение.Поэтому болею за Настю во втором полуфинале.
Поздравляю с волевой победой!
Был, даже червячок сомнения в конце. 🙂
Мирра умничка!
Кстати, Мирра вышла на 4-е место в чемпионской гонке. А если победит в финале, то станет уже 3-й. Отлично пока складывается грунтовый сезон!
Ответ Bakket
Кстати, Мирра вышла на 4-е место в чемпионской гонке. А если победит в финале, то станет уже 3-й. Отлично пока складывается грунтовый сезон!
Забавно как ее хейтят все время при этом она очков уже кучу насобирала. В топ15 будет до конца года даже если ни одного матча больше не выиграет)
при этом еще завтра пару катать будет в полуфинале против звонаревой
После двойной и смэша в аут при 5-4 во втором сете, сердце конечно ёкнуло что по нервам невытянет. Молодец что справилась, но валидола в аптеках станет меньше.)
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Сафиуллин выиграл второй «Челленджер» подряд и вернется в топ-150
36 минут назад
Мадрид (ATP). Финал. Синнер обыгрывает Зверева
52 минуты назадLive
Серена и Винус Уильямс посетили пре-пати Met Gala
53 минуты назадВидео
Беккер перед финалом между Синнером и Зверевым: «Саше нравятся условия в Мадриде, он уже выигрывал здесь дважды. Все будет зависеть от первого сета»
сегодня, 13:49
Андреева и Шнайдер проиграли в финале парного тысячника в Мадриде. Для Мирры это 2-е поражение за 2 дня
сегодня, 13:38
Касаткина выиграла первый титул с 2024-го на WTA 125 в Испании
сегодня, 11:59
Экс-65-я ракетка мира Герасимов завершил карьеру
сегодня, 09:47
Медведев приехал на «Мастерс» в Риме
сегодня, 09:34Видео
Саша Баин: «Все, кто поливают грязью Андрееву за слезы после поражений в финалах, явно никогда не посвящали всю жизнь одному делу»
сегодня, 08:50
Костюк – первая чемпионка тысячника, рожденная в 2002-м
сегодня, 07:35
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Бухарест (ATP). Альтмайер, Ван де Зандшульп, Навоне вышли в 1/4 финала, Маннарино, Диалло, Баес выбыли
3 апреля, 13:25
Роналдо подарил Соболенко джерси с автографом
2 апреля, 09:56Фото
Рекомендуем