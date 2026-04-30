Турсунов об отношениях с Соболенко: «Мы не общаемся. Человек сейчас на коне»

Дмитрий Турсунов признался, что не поддерживает отношения с Ариной Соболенко .

Российский тренер работал с белоруской с 2018-го по 2020-й.

– С какими эмоциями смотрите матчи Соболенко? Наверняка приятно осознавать, что вы приложили руку к ее успеху.

– Сейчас микрофон у нее. И вопрос в том, как она реагирует на наше сотрудничество. Знаете, многие любят рассказывать, что тренировали того или иного игрока, но если спортсмен об этом молчит...

Был такой тренер – Роберт Лэнсдорп. Он работал с Машей Шараповой, но она никогда не говорила о нем публично. Когда он умирал, она в слезах приезжала к нему в госпиталь. Он очень сильно ей помог, но мало кто об этом знал. Он помогал Маше и Майклу Джойсу, который ездил с ней на турниры.

Если игрок не обмолвился ни словом... значит... даже не знаю, что это значит (улыбается).

– То есть вы никак не поддерживаете общение с Ариной?

– Нет, мы не общаемся. Человек сейчас на коне.

– Со «Шлемами» не поздравляете?

– А какой смысл? Есть такое английское слово – bandwagon. Можно провести аналогию с тележкой. Когда человек хорошо играет, каждый запрыгивают в эту тележку, и там не хватает места для всех.

Кто-то говорит, что помог Арине я, другие – что кто-то другой. Третьи уверены, что она родилась такой и никто ей не помогал. У всех своя позиция. Убеждать кого-то или что-то комментировать – смысла нет.

– И все же у многих она ассоциируется в том числе и с вами.

– В успехе Арины очень многое хорошо совпало. Но, сами понимаете: если бы игрок не хотел работать или не был талантлив, ничего бы не вышло. Даже Роджер Федерер не воспитает чемпиона из того, кто этого не хочет.

Я знаю, что я сделал. Другое дело – хочет ли Арина об этом говорить. Это уже личный выбор каждого, – сказал Турсунов в интервью «Совспорту».

Соболенко и Турсунов пришли на интервью вместе: обсудили психи, обиды и признание ошибок. Разговор без единого фильтра

«***, ты реально мне нужен!». Соболенко и Турсунов – самые турбулентные отношения в теннисе