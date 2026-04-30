14-летний Хайме Алькарас выиграл первый матч на турнире в Мадриде U-16. Карлос болел за брата с лангеткой на руке

Хайме Алькарас попал в сетку мадридского турнира до 16 лет с помощью wild-card и в первом круге за 1 час 8 минут победил 15-летнего Пола Маса (6:3, 6:3).

Карлос Алькарас , пропустивший «Мастерс» в Мадриде, провел всю игру в боксе с тренером брата Рамоном Абенсой, отцом Карлосом Алькарасом-старшим и другими членами команды.

Его травмированная правая рука была зафиксирована лангеткой. Напомним, он пропускает большую часть грунтового сезона, в том числе «Ролан Гаррос », из-за травмы правого запястья.

Также игру посетил четвертьфиналист взрослого турнира Флавио Коболли – он пришел на трибуну после своей тренировки и накануне матча с Александром Зверевым .

