14-летний Хайме Алькарас выиграл первый матч на турнире в Мадриде U-16. Карлос болел за брата с лангеткой на руке
Хайме Алькарас попал в сетку мадридского турнира до 16 лет с помощью wild-card и в первом круге за 1 час 8 минут победил 15-летнего Пола Маса (6:3, 6:3).
Карлос Алькарас, пропустивший «Мастерс» в Мадриде, провел всю игру в боксе с тренером брата Рамоном Абенсой, отцом Карлосом Алькарасом-старшим и другими членами команды.
Его травмированная правая рука была зафиксирована лангеткой. Напомним, он пропускает большую часть грунтового сезона, в том числе «Ролан Гаррос», из-за травмы правого запястья.
Также игру посетил четвертьфиналист взрослого турнира Флавио Коболли – он пришел на трибуну после своей тренировки и накануне матча с Александром Зверевым.
Видео Андрея Васильева
Было бы удивительно, если Алькарасу не выдали wc :)
Vamos Nadal!
