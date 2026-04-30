Блокс после победы над Руудом в Мадриде: «Я едва ушел от поражения в первом матче и был рад уже тогда, но о полуфинале я не мог и мечтать»

Александр Блокс поделился эмоциями после выхода в полуфинал «Мастерса» в Мадриде. 69-я ракетка мира победил действующего чемпиона Каспера Рууда со счетом 6:4, 6:4.

«Я едва ушел от поражения в первом матче [с Кристианом Гарином]. Я был рад уже тогда, но о полуфинале я не мог и мечтать. Я горжусь тем, как провел последние пару матчей. Считаю, мне хорошо подходят условия здесь. Это грунт, он медленный, и у меня есть время определиться с ударом и сыграть. В то же время покрытие довольно быстрое. Думаю, для меня это идеальное сочетание», – поделился бельгиец в интервью на корте.

Теперь он сыграет с Александром Зверевым или Флавио Коболли.