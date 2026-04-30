Экс-11-я ракетка мира Севастова завершила карьеру

Анастасия Севастова объявила о завершении карьеры.

«Никогда не бывает легко прощаться с тем, что по-настоящему любишь. После нескольких месяцев раздумий я приняла решение завершить профессиональную карьеру в теннисе.

Оглядываясь назад на все эти годы – а точнее, десятилетия – я испытываю только глубокую благодарность. Для меня было огромной честью делить корт с невероятными игроками, тренерами, физиотерапевтами, спонсорами, судьями и, конечно, с моими замечательными болельщиками.

Путь в теннисе – это настоящие американские горки: взлеты и падения, радостные и тяжелые моменты. Но я не могла бы сильнее гордиться тем, чего достигла, и особенно теми людьми, с которыми я подружилась на всю жизнь.

И, наконец, моей семье и близким: слов никогда не будет достаточно. Знайте, что моя глубочайшая благодарность и безграничная любовь всегда с вами».

Латвийке 36 лет, в 2018-м она была 11-й ракеткой мира. На US Open-2018 она дошла до полуфинала (уступила Серене Уильямс ), это ее лучший результат на «Больших шлемах». Он также выиграла четыре титула WTA .

В начале 2024-го Севастова порвала крестообразную связку левого колена на турнире в Остине.