Рууд покинет топ-20 впервые за пять лет

Каспер Рууд на следующей неделе выпадет из топ-20. Норвежец, занимающий сейчас 15-ю строчку рейтинга, не смог защитить очки за титул «Мастерса» в Мадриде. Он уступил в четвертьфинале Александру Блоксу – 4:6, 4:6.

Рууд станет 25-й ракеткой мира – или 26-й, если Блокс возьмет на этой неделе титул. Последний раз норвежец не входил в топ-20 в мае 2021-го.