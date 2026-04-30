Рууд покинет топ-20 впервые за пять лет
Каспер Рууд на следующей неделе выпадет из топ-20. Норвежец, занимающий сейчас 15-ю строчку рейтинга, не смог защитить очки за титул «Мастерса» в Мадриде. Он уступил в четвертьфинале Александру Блоксу – 4:6, 4:6.
Рууд станет 25-й ракеткой мира – или 26-й, если Блокс возьмет на этой неделе титул. Последний раз норвежец не входил в топ-20 в мае 2021-го.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
А когда то играл за титул ТБШ на ЮСО за первую строку с карасем
Два финала РГ еще есть!
Едва ли кто-то станет тосковать по этому поколению.
Удивительно, конечно, что, емнип, Зверев и Рууд выходили в финал Шлемов одинаковое количество раз - 3. Причем, Саша еще и догонял))
Наконец то этот грунтовый червь покинет элиту тенниса!!!
Погоди,вдруг повезет снова РГ финал ещё выйдет,у него везение прокачано
До сих пор с ужасом вспоминаю, как он мог стать первой ракеткой, имея из титулов одни 250.
