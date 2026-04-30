21-летний Блокс на «Мастерсе» в Мадриде впервые вышел в полуфинал ATP
Александр Блокс стал полуфиналистом «Мастерса» в Мадриде. 69-я ракетка мира победил действующего чемпиона Каспера Рууда – 6:4, 6:4.
Бельгиец одержал четвертую победу в карьере над соперником из топ-20, причем все из них пришлись на апрель.
Блокс впервые в карьере вышел в 1/2 финала на уровне тура. Помимо этого, он стал вторым игроком, рожденным не ранее 2005, который сыграет в полуфинале «Мастерса» (после Якуба Меньшика).
Сейчас Блокс – 69-я ракетка мира. В живом рейтинге он переместился на 35-ю строчку.
Дальше бельгиец встретится с Александром Зверевым или Флавио Коболли.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Дрейпер, Меншик, Фонсека, Тиен, Фис, Ходар, Блокс... Да когда парни уже определятся, кто из них будет 3-м? А там еще Руняша вернется и скажет, что первый очередь занимал.
Пока что Саня безоговорочно 3й, им бы в 4 попасть, если дядя Новак разрешит
Так и живем)
Ему бы стихи писать с таким именем…
Мог бы и на русском если знает) родители родом с Украины, отец Олег мать Наталья, оба бывшие спортсмены уехавшие в Бельгию
Ну по идее знает конечно. А когда родители туда уехали?
