21-летний Блокс на «Мастерсе» в Мадриде впервые вышел в полуфинал ATP

Александр Блокс стал полуфиналистом «Мастерса» в Мадриде. 69-я ракетка мира победил действующего чемпиона Каспера Рууда – 6:4, 6:4.

Бельгиец одержал четвертую победу в карьере над соперником из топ-20, причем все из них пришлись на апрель.

Блокс впервые в карьере вышел в 1/2 финала на уровне тура. Помимо этого, он стал вторым игроком, рожденным не ранее 2005, который сыграет в полуфинале «Мастерса» (после Якуба Меньшика).

Сейчас Блокс – 69-я ракетка мира. В живом рейтинге он переместился на 35-ю строчку.

Дальше бельгиец встретится с Александром Зверевым или Флавио Коболли.