Иванович о том, кто выиграет турнир в Мадриде: «У мужчин – Синнер, а у женщин я бы дала шанс Андреевой»

Иванович считает, что Андреева может выиграть турнир в Мадриде.

Ана Иванович предположила, кто выиграет турнир в Мадриде.

«Если мы говорим о мужской сетке, я бы уверенно сказала, что это будет Синнер .

У женщин, учитывая, что Соболенко и Рыбакина выбыли, я бы, вероятно, дала шанс Мирре Андреевой . Думаю, что ей и ее стилю игры подходит грунт».

Сегодня россиянка сыграет в полуфинале с Хейли Баптист, Янник Синнер завтра поборется с Артуром Фисом.

Экс-первая ракетка мира также считает, что Андреева может выиграть и «Большой шлем».

«Я думаю, что уровень очень высокий, и есть много теннисисток, способных бороться за титулы «Большого шлема». Например, Андреева и, конечно же, Коко [Гауфф ], которая уже выигрывала такие трофеи – хороших теннисисток очень много.

Но Соболенко, безусловно, доминирует, Рыбакина в этом году играет хорошо, так что приятно наблюдать и за их соперничеством».