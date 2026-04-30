Иванович о том, кто выиграет турнир в Мадриде: «У мужчин – Синнер, а у женщин я бы дала шанс Андреевой»
Ана Иванович предположила, кто выиграет турнир в Мадриде.
«Если мы говорим о мужской сетке, я бы уверенно сказала, что это будет Синнер.
У женщин, учитывая, что Соболенко и Рыбакина выбыли, я бы, вероятно, дала шанс Мирре Андреевой. Думаю, что ей и ее стилю игры подходит грунт».
Сегодня россиянка сыграет в полуфинале с Хейли Баптист, Янник Синнер завтра поборется с Артуром Фисом.
Экс-первая ракетка мира также считает, что Андреева может выиграть и «Большой шлем».
«Я думаю, что уровень очень высокий, и есть много теннисисток, способных бороться за титулы «Большого шлема». Например, Андреева и, конечно же, Коко [Гауфф], которая уже выигрывала такие трофеи – хороших теннисисток очень много.
Но Соболенко, безусловно, доминирует, Рыбакина в этом году играет хорошо, так что приятно наблюдать и за их соперничеством».