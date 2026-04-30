  • Турсунов сравнил Андрееву с Соболенко в начале карьеры: «Они обе амбициозные и далеко не дуры. Но Мирра пока чуть-чуть играет роль маленькой девочки-кокетки»
22

Турсунов считает, что у Андреевой есть сходства с Соболенко в начале карьеры.

Дмитрий Турсунов сравнил 19-летнюю Мирру Андрееву с Ариной Соболенко в начале карьеры.

– Не видите небольшого сходства между ранней Соболенко и Андреевой в плане поведения и эмоций на корте: мат в сторону своего бокса, много двойных ошибок?

– Определенные сходства есть. Они обе амбициозные, обе далеко не дуры. Но на мой взгляд, Мирра пока чуть-чуть играет роль маленькой девочки-кокетки. В какой-то момент ей придется вырасти из этого образа и стать настоящей чемпионкой. Вечно быть такой девочкой, которая выпрашивает у родителей щенка, не получится.

– Слезы на корте после неудачных геймов и даже ударов у Мирры – это нормально?

– Слушайте, ну даже Вера Звонарева страдала на корте. Мирра еще формируется как личность и как игрок. Она сталкивается с вещами, к которым ее психика пока не готова.

– Например?

– Тот же свист трибун. Представьте: девочка, которую обожают, на которую все смотрят как на маленького ангелочка, – и тут ее освистывает целый стадион. Это непривычно: как так? Ребенка никогда не наказывали, а тут болельщики устраивают «а-та-та». Есть много вещей, с которыми она должна научиться справляться. Это отдельная работа.

Но все равно сложно комментировать, потому что многое я все-таки предполагаю. Наверняка сказать трудно. Иногда мы даже про себя не можем четко объяснить, что с нами происходит. А тут другой человек, – рассказал экс-тренер Соболенко в интервью «Совспорту».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Совспорт
Образ маленькой девочки сильно жмёт уже, особенно когда орет на тренерский бокс
Образ маленькой девочки сильно жмёт уже, особенно когда орет на тренерский бокс
Ответ Alex19
Ой, знаете, как малолетние дети орут. Мужчины зачастую от этого даже от семьи к маме сбегают. Ибо утром на работу надо.
Малолетняя в 19 лет? Бицепс больше, чем у Турсунова
"Далеко не дуры"..
И насколько далеко?
много Турсунова
Мирра не кокетка, а истеричка.
