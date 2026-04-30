Турсунов сравнил Андрееву с Соболенко в начале карьеры: «Они обе амбициозные и далеко не дуры. Но Мирра пока чуть-чуть играет роль маленькой девочки-кокетки»

Дмитрий Турсунов сравнил 19-летнюю Мирру Андрееву с Ариной Соболенко в начале карьеры.

– Не видите небольшого сходства между ранней Соболенко и Андреевой в плане поведения и эмоций на корте: мат в сторону своего бокса, много двойных ошибок?

– Определенные сходства есть. Они обе амбициозные, обе далеко не дуры. Но на мой взгляд, Мирра пока чуть-чуть играет роль маленькой девочки-кокетки. В какой-то момент ей придется вырасти из этого образа и стать настоящей чемпионкой. Вечно быть такой девочкой, которая выпрашивает у родителей щенка, не получится.

– Слезы на корте после неудачных геймов и даже ударов у Мирры – это нормально?

– Слушайте, ну даже Вера Звонарева страдала на корте. Мирра еще формируется как личность и как игрок. Она сталкивается с вещами, к которым ее психика пока не готова.

– Например?

– Тот же свист трибун. Представьте: девочка, которую обожают, на которую все смотрят как на маленького ангелочка, – и тут ее освистывает целый стадион. Это непривычно: как так? Ребенка никогда не наказывали, а тут болельщики устраивают «а-та-та». Есть много вещей, с которыми она должна научиться справляться. Это отдельная работа.

Но все равно сложно комментировать, потому что многое я все-таки предполагаю. Наверняка сказать трудно. Иногда мы даже про себя не можем четко объяснить, что с нами происходит. А тут другой человек, – рассказал экс-тренер Соболенко в интервью «Совспорту».