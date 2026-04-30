  • Турсунов о натурализации в теннисе: «Гражданство все больше похоже на спонсорский контракт. Как в футболе: кто-то играет за «Динамо», кто-то – за «Зенит»
2

Турсунов сравнил гражданство в теннисе со спонсорским контрактом.

Дмитрий Турсунов рассказал, как относится к ому, что теннисистки меняют гражданство.

В прошлом году несколько российских теннисисток перешли под флаги разных стран, в том числе Дарья Касаткина, Анастасия Потапова, Камилла Рахимова и Полина Кудерметова.

– Смена гражданства – угроза для российского тенниса?

– Смена гражданства происходит, и говорить, что этого нет, – глупо. Думаю, все прекрасно понимают: Настя Потапова – продукт академии Островского. Может, кто-то и скажет, что она продукт австрийской федерации тенниса. Но сейчас гражданство все больше похоже на спонсорский контракт. Как в футболе: кто-то играет за «Динамо», кто-то – за «Зенит». Просто кого-то перекупили в Австрию.

– Уход [Потаповой] – потеря для российского тенниса?

– В целом да, потому что теннисистка теперь играет не за Россию, а за Австрию. Но вроде бы и ее менеджеры, и она сама говорили, что финансово это выгоднее. Что тут скажешь? Либо мы должны создавать такие же финансовые условия, чтобы теннисистам было невыгодно уходить, либо человек должен принимать решения, исходя не только из денег. 

Патриотизм – это прекрасно, мы все патриоты, но мало кто из нас ездит на отечественных машинах. И тут еще важен вопрос: что она сама говорит об этом переходе. Если она говорит, что благодарна стране, федерации, тренеру – это одно.

– Многим как раз не понравилось то, как переход был обставлен.

– Да. Опять же, здесь нужно понимать: когда спортсмены успешны, они очень часто забывают, как этот успех пришел. Это нормально. Звездная болезнь бывает у всех. Взлеты и падения тоже бывают у всех. Каждый должен через это пройти. Во время взлетов случаются такие ситуации. Вопрос в том, что произойдет во время падения, – поделился экс-20-я ракетка мира в интервью «Совспорту».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Совспорт
Понятно, что спортивным чиновникам, которые перед начальством за успехи своих спортсменов отчитываются, не всё равно, за какую страну спортсмен выступает. Занятно, что и многим другим флаг важен.
