Потапова о Грикспоре: у него светлое будущее в тренерстве.

Анастасия Потапова рассказала о совете, который ей дал ее парень Тэллон Грикспор по ходу четвертьфинала в Мадриде. Австрийка дважды не подала на матч и упустила три матчбола во втором сете против Каролины Плишковой , но в итоге выиграла со счетом 6:1, 6:7(4), 6:3.

– Каково было внезапно услышать голос Тэллона? И есть ли у него будущее в тренерстве?

– Думаю, у него в этом плане светлое будущее. Он пришел как раз вовремя, чтобы меня спасти. Его поддержка невероятна, он очень в меня верит.

Не думаю, что кто-то еще во время матча может сказать мне те же вещи, что и он, потому что он меня не боится. Он может сказать мне буквально все.

Сегодня он сказал мне заткнуться, продолжать работать, задействовать ноги. Я была не одна в этом матче, мы были вместе. Это случилось в очень важный момент и дало мне очень много энергии. Думаю, он выиграл этот матч психологически. Я физически, а он психологически (улыбается), – сказала Потапова на пресс-конференции.

В полуфинале она сыграет с Мартой Костюк .