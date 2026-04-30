Артур Фис: «Мне не нравится, когда кто-то надирает мне зад, поэтому стараюсь взять реванш»

Фис: мне не нравится, когда мне надирают зад, поэтому стараюсь взять реванш.

Артур Фис рассказал, почему его мотивируют поражения. Француз вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде, победив Иржи Лехечку (6:3, 6:4).

– Как ты себя чувствовал в начале матча и насколько был рад, что смог о себе заявить?

– Это было довольно забавно, потому что перед матчем у меня не было времени на разминку в тренажерном зале. Я вышел на корт и сказал себе: «Постараюсь сосредоточиться на своей первой подаче, потому что если отдам гейм, все закончится очень быстро». В итоге я начал очень хорошо, так что очень доволен своим выступлением. И закончил тоже хорошо. Последний гейм был немного более напряженным, но в целом все прошло неплохо.

– Ты сказал на корте, что хотел взять реванш (ранее Лехечка обыграл француза в полуфинале в Майами – Спортс’‘). Некоторые игроки говорят: «Я не хочу, я об этом не думаю». Насколько тебя это мотивировало?

– Я много об этом думаю. Мне не нравится, когда кто-то надирает мне зад. Поэтому, когда я после этого снова с ними играю, я стараюсь изо всех сил и стараюсь взять реванш. Сегодня у меня получилось. Иногда не получается, но так уж бывает. По крайней мере, у меня есть дополнительная мотивация.

– Что говорят во Франции по поводу того, что твоя карьера идет в гору?

– Я даже не смотрю. Честно говоря, я вообще не смотрю. Если начать смотреть, голова пойдет кругом. А я стараюсь сосредоточиться, мне еще предстоит сыграть здесь, в Мадриде, потом в Риме, а затем будет еще подготовка и, возможно, «Ролан Гаррос». У меня еще много времени, поэтому я просто не обращаю на это внимания.

– Был ли конкретный момент, когда ты перестал следить за новостями в социальных сетях?

– Я не делаю этого с тех пор, как я получил травму. Потому что, когда ты травмирован, ты получаешь много... Я хочу сказать «дерьма», как это еще можно назвать?

– Критики?

– Критики. Плохих комментариев. Поэтому я перестал это смотреть. Я довольно хорошо себя без этого чувствую так что продолжаю делать так же.

– Насколько ты уверено себя чувствуешь перед полуфиналом [против Янника Синнера]?

– Я не проиграл ни одного матча на грунте. Он не проигрывал на грунте и на харде уже давно. Так что я думаю, все будет неплохо. У него много уверенности, у меня много уверенности. Так что я надеюсь, это будет хороший матч, с нетерпением его жду, – сказал Фис на пресс-конференции.

Француз уступает Синнеру 0:1 по личным встречам.