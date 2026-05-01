Мадрид (WTA). Андреева вышла в финал, Потапова проиграла Костюк

В Мадриде определились финалистки турнира WTA 1000.

Мирра Андреева обыграла Хейли Баптист в полуфинале тысячника в Мадриде.

Анастасия Потапова уступила Марте Костюк.

Mutua Madrid Open

Мадрид, Испания

21 апреля – 3 мая 2026

WTA 1000

Призовой фонд – 8 235 540 долларов

Открытые корты, грунт

Полуфинал

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Украинская диаспора, лишний раз подчеркивает, что Потапова теперь австрийка, и за неё теперь болеют, какое же убогое лицемерие.
Мустерманн, Darksi, Джефрик, Салесов, открыто уже говорите, чего стесняетесь?
Как же вы с такой ненавистью к России, сидите на русско- язычном сайте, у Вас к себе хотя бы есть уважение?
Ответ TennisForever
Комментарий скрыт
Ответ TennisForever
Лично я как украинец за Потапову не болею, мне Костюк ближе ))) И кстати буду болеть за Андрееву против Баптист, мне она нравится как теннисистка.
На самом деле, просто великолепный уровень от Мирры, набрала форму, наконец-то. В Линце были победы, но уровень игры был средним по ее меркам, в Штутгарте и здесь до Бондарь было также, но уже с Фернандес было хорошо, а сегодня вообще отлично. Подавала вообще идеально, кроме одного гейма. И так вытащить тай с 0-4 - очень круто.
Ответ ProLL
Мне казалось, что в Штутгарте было уже получше, чем в Линце? Нет?
Ответ Антон Тимофеев
Да там тоже было очень неровно, даже со Швентек, только в последних двух матчах стабильный качественный теннис пошел от Мирры.
Теперь надо Насте побеждать, не хочется слушать спич Костюк на церемонии награждения)
Ответ Sawka-promakawka
очень на это надеюсь
Ответ Sawka-promakawka
О, дааааа.
Удачи Мирре, так хочется,чтобы она обыграла Баптист,хотя ничего против этой девушки не имею, ее доброжелательная улыбка подкупает.
Ответ mrs Bennet
Баптист в октагоне наваляла бы даже Серене и Арине)) Реально гром-бабища.
Ответ chemical brother
Октагон — это фильм с Чаком Норрисом же? Думаете, ему тоже вломила бы?
Пожалуй именно сегодня, мы наконец-то увидели новую Мирру Андрееву, полностью сосредоточенную, по взрослому хладнокровную, ну и готовую выбраться из любого трудного, пусть даже и самой созданного, по сути критического положения и победить. Вот в этом матче, уже проглядывается настоящий топовый игрок, надеюсь один из лидеров этого сезона. Весь этот полуфинал оказался бы довольно будничным и спокойным, некоторые даже сказали бы скучно, но это все-таки женский теннис и как же без интриги? И Мирра сама создала эту интригу, превратив концовку матча в настоящий триллер, чуть наверное не доведя до инфаркта или до трясучки весь свой бокс. А тайбрейк был срежиссирован, как в плохом спортивном фильме, где будущий победитель сначала вдрызг проигрывает, а потом, преодолевая немыслимые проблемы, каким-то невероятным способом вытаскивает себя "за волосы" и в конце очень красиво побеждает. Дальше занавес, здесь все аплодируют, а мы, думаю все меня поддержат, кричим громко Браво Мирра, ну что тут еще можно добавить? Если только, удачи в финале.
Ответ Любитель_ФК
Её ждёт драматический театр определённо
Ответ Ivan Stasuk
В женском теннисе многих девушек ждет драматический театр. А что разве матч Соболенко - Баптист не был столь драматическим? Так там обеих соперниц можно отправлять "писать" сценарии для фильмов, да и еще можно набрать подобных исполнителей захватывающих спектаклей.
Потапыч не подведи, не хочу кислую рожу Костюк видеть в финале
Ответ Ivan Stasuk
Только Андреева может составить конкуренцию Костюк, но никак не Потапова.
Стасюк должен любить Костюк, братья по крови.
Менталка Мирры на ТБ - мое почтение. Не сломалась после 0-4 против пикующего гангстера и собственными руками забрала сет и матч
Фуух, это было напряжённо. Молоток Мирра, сумела собраться. Ну и Хейли молодец, чуть дала Мирра слабину и она в нее вцепилась. А то уже опять обесценивать ее начали, типа как вообще в полуфинал попала.

Мирра держит марку в Мадриде, проигрывала она тут только финалисткам, в этом году традиция как минимум продолжится, но надеюсь на 3-й 1000-ник!
Ответ Kaiki
Победительнице в 23 году (Арине) и финалисткам в 24 (опять Арина) и в 25 (Гофф). Идёт поступательно, и конечно хочется чтобы забрала. В финалах статистика 5-1, а на тысячниках 2-0. Так что все шансы есть, всё зависит только от неё самой.
Ответ z0rg
С такой игрой как в последнихдвух матчах должна забирать, даже против не очень удобной Костюк. Но надеюсь на повторение финала Линца, чтоб без лишних отвлекающих подтекстов.

Мадрид это ее турнир, здесь она по сути впервые в туре засветилась в 15, сходу убирая соперниц из топ-20, так что тут побеждать сейчас ей сам бог велел. Мадрид конечно для РГ менее показателен, чем Рим, но хорошая подача ей и на РГ пригодится, а тут Мирра ее прям прокачала.
Не хотелось бы, чтобы Костюк испортила финал своим присутствием
Ответ Владимир
Как Носкова могла так поднасолить?
Ответ Наглая Кайса
задаюсь тем же вопросом
Мирра - красотка! Не развалилась, проиграв подачу на матч. Даже 0:4 на тае не смутили.
Работают с менталкой, похоже…

Вопросик у меня. А что, нынче не принято извиняться за сетку? Или Баптист считает, что ее это не касается?
Ответ murzzzzzilka
Я тоже удивился, несколько раз за матч это произошло, ни разу не извинилась.
Ответ pegucka7
Я первый раз увидела, подумала, что просто моргнула и не заметила. А потом уже специально следила - реально ни разу руку не подняла.
Просто фу
