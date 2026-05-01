Мадрид (WTA). Андреева вышла в финал, Потапова проиграла Костюк
В Мадриде определились финалистки турнира WTA 1000.
Мирра Андреева обыграла Хейли Баптист в полуфинале тысячника в Мадриде.
Анастасия Потапова уступила Марте Костюк.
Сетка турнира здесь.
Mutua Madrid Open
Мадрид, Испания
21 апреля – 3 мая 2026
WTA 1000
Призовой фонд – 8 235 540 долларов
Открытые корты, грунт
Полуфинал
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
606 комментариев
Мустерманн, Darksi, Джефрик, Салесов, открыто уже говорите, чего стесняетесь?
Как же вы с такой ненавистью к России, сидите на русско- язычном сайте, у Вас к себе хотя бы есть уважение?
Стасюк должен любить Костюк, братья по крови.
Мирра держит марку в Мадриде, проигрывала она тут только финалисткам, в этом году традиция как минимум продолжится, но надеюсь на 3-й 1000-ник!
Мадрид это ее турнир, здесь она по сути впервые в туре засветилась в 15, сходу убирая соперниц из топ-20, так что тут побеждать сейчас ей сам бог велел. Мадрид конечно для РГ менее показателен, чем Рим, но хорошая подача ей и на РГ пригодится, а тут Мирра ее прям прокачала.
Работают с менталкой, похоже…
Вопросик у меня. А что, нынче не принято извиняться за сетку? Или Баптист считает, что ее это не касается?
Просто фу