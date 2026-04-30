Фис вернется в топ-20
Артур Фис по итогам «Мастерса» в Мадриде вернется в топ-20 рейтинга впервые с сентября прошлого года. Француз вышел в полуфинал, где сыграет с Янником Синнером.
Сейчас Фис занимает 25-ю строчку, в живом рейтинге он идет 17-м. Его лучший рейтинг в карьере – 14-я строчка.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
1 комментарий
С такой игрой он и в топ-10 войдет уже в этом году, если не будет травм. В чемпионской гонке он уже 4-й, и это не играя в Австралии.
