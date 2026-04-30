Фис второй раз в сезоне вышел в полуфинал «Мастерса» и встретится с Синнером
25-я ракетка мира Артур Фис победил Иржи Лехечку в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде – 6:3, 6:4.
21-летний француз второй раз в карьере и в сезоне вышел в полуфинал «Мастерса». Ранее он дошел до этой стадии на турнире в Майами.
Фис выиграл девятый матч подряд на грунте. Со старта «Мастерса» в Майами его статистика – 13:1
За выход в финал он сыграет с Янником Синнером. Итальянец ведет в личке – 1:0.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем