Фис второй раз в сезоне вышел в полуфинал «Мастерса» и встретится с Синнером

25-я ракетка мира Артур Фис победил Иржи Лехечку в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде – 6:3, 6:4.

21-летний француз второй раз в карьере и в сезоне вышел в полуфинал «Мастерса». Ранее он дошел до этой стадии на турнире в Майами .

Фис выиграл девятый матч подряд на грунте. Со старта «Мастерса» в Майами его статистика – 13:1

За выход в финал он сыграет с Янником Синнером . Итальянец ведет в личке – 1:0.