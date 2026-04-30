  • Потапова – на вопрос журналиста об Андреевой: «Если вы ждете, что я скажу что-то плохое, то этого никогда не будет»
12

Потапова об Андреевой: я правда считаю, что она может стать величайшей.

Анастасия Потапова ответила на вопрос журналиста о возможном финале с Миррой Андреевой на тысячнике в Мадриде.

– Еще один сюрприз на этом турнире – Мирра Андреева. Что ты думаешь о ее выступлении? Вы дружите, иногда тренируетесь вместе? Как относишься к возможному российскому финалу?

– Я ее очень хорошо знаю. Мы вообще-то хорошие подруги, много общаемся. И с ее родителями тоже – они замечательные люди. Она невероятно талантливая, такая молодая. Мы буквально неделю назад играли финал, что еще я могу сказать? Она уже маленькая чемпионка, и я просто хочу пожелать ей всего самого лучшего. Я всегда болею за нее от всего сердца.

Я могу сказать только хорошее. Если вы ждете, что я скажу что-то плохое, этого никогда не будет, потому что я правда считаю, что она может стать величайшей. У нее для этого есть все, и я буду только рада. И если мы сыграем в финале, это будет прекрасно, – сказала Потапова на пресс-конференции.

Чудо Потаповой: за час до матча узнала, что вообще играет турнир – а он стал лучшим в ее жизни

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Молодец, Настя! Постарайтесь встретиться в финале.
Ну вот, а тут на спортсе люди без чю решили, что она очень обиделась на Потато) Как будто все своих друзей называют всегда исключительно Анастасиями и Николаями)
Так и сказали «российский финал»?))
Марта ей пожмет руку после игры?
Ответ Георгий Рыженков
Я думаю ей плевать на это рукопожатие
Марту потом захейтят на Украине.
Было бы здорово увидеть Российский финал 🤞
Вряд ли......
