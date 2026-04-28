Циципас о развитии тура: «Уровень игроков постоянно растет – они становятся лучше, выносливее, сильнее»

Циципас: уровень игроков постоянно растет – они становятся выносливее, сильнее.

Стефанос Циципас поделился впечатлением о том, как развивается мужской тур.

Грек вышел в четвертый круг «Мастерса» в Мадриде, обыграв Даниэля Мериду – 6:4, 6:2.

– Ты игрок, добившийся невероятных успехов на грунте. Сегодня ты одержал свою сотую победу в этом десятилетии, и лишь немногим удавалось выйти в финал «Ролан Гаррос». Как ты думаешь, насколько твой опыт сыграет свою роль в матчах с нынешними соперниками?

– Игроки становятся все сильнее. Это я вам точно скажу. Я уже довольно долго играю в туре – мне кажется, что уровень постоянно растет. Игроки становятся лучше, выносливее, сильнее, и нужно от них не отставать и держаться на таком же уровне.

За годы выступлений в туре я накопил много мудрости и опыта. У меня были действительно сложные матчи, которые я преодолел и выиграл. Были и душераздирающие поражения. Я прошел через взлеты и падения, и это помогло мне стать очень сильным человеком. Это формирует характер. Я благодарен за все, что я сделал в туре ATP.

Единственное, за что я не благодарен, – это, наверное, травма, из-за которой я довольно долго не мог играть. Но я боец. Я хочу продолжать бороться каждый день и извлекать из этого максимум пользы.

– Нам очень приятно это слышать. Теперь ты в 1/8 финала, твой следующий соперник – Каспера Рууд. Готов к испытанию?

– Я готов к испытанию. Он один из лучших на этом покрытии, и я считаю себя довольно хорошим игроком на грунте. Я хочу выйти на корт и выжать из этого максимум. Я чувствую, что он готов к такому, и я хочу быть готовым.

Есть время, чтобы потренироваться, хорошо восстановиться и выспаться перед таким важным матчем. Надеюсь выйти на корт и отдать все силы, играть сосредоточенно, с большой решимостью, прямолинейно, на полной мощности, – сказал грек в интервью Tennis Channel.