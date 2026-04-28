  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
0

Андреева о слезах после выхода в 1/4 финала в Мадриде: «Мадрид – особенное для меня место. С моих 16 лет мы с семьей проводим дни рождения здесь»

Андреева объяснила слезы после выхода в 1/4 финала в Мадриде.

Мирра Андреева рассказала, почему заплакала после выхода в четвертьфинал в Мадриде. Россиянка обыграла в четвертом круге Анну Бондар – 6:7(5), 6:3, 7:6(5).

– Ты побеждала лучших теннисисток мира, брала титулы тысячников. Для тебя это уже стало обычным делом, но мы все равно видели, как ты эмоционально реагировала после матча. Каждый раз, когда ты выходишь на корт, это значит для тебя так много?

– Да, это правда. Я говорила много раз, что Мадрид – совершенно особенное для меня место, у нас с семьей здесь много традиций. Мой день рождения, день рождения папы, через три дня будет мамин день рождения. С тех пор, как мне исполнилось 16 лет, мы каждый раз проводим дни рождения здесь.

Для меня это очень особенное место, и у меня есть дополнительная мотивация, чтобы я смогла отпраздновать здесь еще один день рождения (улыбается). Это придает сил, чтобы пробовать, сражаться, идти вперед в сложные моменты. Очень рада, что смогла сегодня выиграть. Завтра я выложусь на полную.

Сегодня Андреева встретится с Лейлой Фернандес, а завтра ей исполнится 19 лет.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Tennis Channel
logoMutua Madrid Open
logoМирра Андреева
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем