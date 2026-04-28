Медведев о том, что отказался тренироваться на корте на «Сантьяго Бернабеу»: «Страшно, что будет другой отскок и покрытие»

Медведев объяснил, почему не тренируется на «Сантьяго Бернабеу».

Россиянин вышел в четвертый круг «Мастерса», обыграв Николая Будкова-Кьера (6:3, 6:2). Ранее Медведев также прошел Фабиана Марожана (6:2, 6:7(3), 6:4).

– Как можешь прокомментировать свой уровень сейчас, какие у тебя ощущения от игры после двух довольно разных матчей в Мадриде?

– Мне кажется, разные матчи были скорее по счету, потому что игра была отличная в обоих матчах. В первом матче, если бы я смог двойной брейк-пойнт отыграть, как я сейчас отыграл при 4:2, то счет бы мог быть совершенно другой. Поэтому я считаю, что оба матча были отличные. Очень доволен своим уровнем. Я надеюсь, что смогу продолжать в том же духе или лучше.

– Как ты готовился к матчу с Николаем? Какие у тебя были ожидания, учитывая, что вы никогда не играли? Слышала, что вы тренировались в Монако не один раз.

– Да, мы очень много тренировались в Монако, поэтому я отлично знал его игру и отлично знал, что он может очень хорошо играть. Поэтому готовился, знал, что если хочу победить, нужно играть на 100%. Он здесь всех обыгрывал с каким-то сумасшедшим счетом.

– Ты наверняка видел на «Сантьяго Бернабеу» тренировочный корт, но некоторые игроки отказываются там тренироваться. Предлагали ли тебе там сыграть?

– Мне, конечно, предлагали. Но «Реал» сколько он там, неделю назад играл, и его сделали в первый день перед матчами. Страшно, что будет другой отскок и покрытие, поэтому лично я не готов. Может, после турнира будет возможность. Посмотрим.

– У тебя форма оранжевого цвета – это такой камуфляж, чтобы было сложнее сопернику?

– Это надо спросить, естественно, дизайнеров. Я когда увидел форму перед Монте-Карло, мне понравилось, что грунт, оранжевая. После турнира Монте-Карло мне, конечно, не понравилось. Но не форма, а сам матч. Поэтому форма отличная – считаю, что очень подходит для грунта, – поделился Медведев с BB Tennis.