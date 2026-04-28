Хачанов о поражении от Меньшика: «Когда выходишь с корта, думаешь: «Да пошло все куда подальше»

Хачанов поделился эмоциями после поражения от Меньшика.

Карен Хачанов прокомментировал поражение от Якуба Меньшика. Он проиграл чеху в третьем круге «Мастерса» в Мадриде со счетом 4:6, 6:7(11).

– Очень упорный матч, обидное поражение. Как думаешь, что не получилось, учитывая, что два раза до этого ты выигрывал у Меньшика?

– Не получилось выиграть, если говорить одним словом.

После матча, понятное дело, эмоции были первые 30 минут, я был расстроен именно из-за результата. Когда понимаешь, что играл хорошо, и сделал вроде все возможное, но где-то что-то не получилось, чуть не повезло, он сыграл очень хорошо, удачно, это все в голове не укладывается. Когда выходишь с корта, думаешь: «Да пошло все, как говорится, куда подальше».

Если мыслить рационально, то понимаешь, что чего-то не хватило. Даже тяжело сказать, чего. Если придираться, то, наверное, приема. Но опять же – с учетом его подачи и именно в сегодняшнем матче не факт, что другие бы игроки принимали бы намного лучше.

– Тебе не удалось за сегодняшний матч сделать ни одного брейк-пойнта. Думаю, дело не в принимающем, а в подающем, потому что сегодня у него летело все невероятно. В такие моменты ты все равно ищешь какую-то проблему в себе или просто отдаешь должное сопернику?

– Я стараюсь понять, найти выход. Окей, допустим, начал он так матч, отподавал так первый сет, ты думаешь: «Ну, хорошо». Если он так отподает весь матч, ну, браво, что и получилось.

Во втором сете я начал уже цепляться. Все равно на тай-брейке, в розыгрышах, я, наверное, даже доминировал чуть больше и больше розыгрышей выигрывал. Даже последние мячи на тай-брейке я сумел принять, и дальше в розыгрыше не повезло. Поэтому это бесило и злило после матча.

– В этом в этом сезоне у тебя по тай-брейкам 1:9, ты выигрывал его у Алькараса. Как думаешь, чего не хватает в такие моменты?

– Честно, я даже не задумывался об этом. Вот ты мне сейчас сказала и посеяла сомнения в голове. Но тай-брейк – это в какой-то степени лотерея. В гейме нужно выиграть там минимум четыре очка. Чтобы выиграть тай-брейк, нужно семь. И не только на своей подаче. Поэтому очень часто бывают и мини-брейки, потом обратные. Каждое очко важно.

Вот на двух сетболах не повезло. При этом на матчболах я боролся, старался, выгрызал и их отыгрывал. Тяжело сказать. Это просто, наверное, момент случая. Сегодня он сыграл чуть лучше, более удачно, а я – чуть хуже.

– Что хорошего можешь вынести для себя из этого турнира?

– То, что первый матч провел хорошо. Победа была одна, но была, прошел дальше. Наверное, задачей минимум ставил четвертый круг. Не получилось сегодня этот матч взять.

Но если суммировать, то каждый день я чувствовал и на тренировках, и в матчах, что я прибавлял. Наверное, самое главное – сделать из этого вывод, что надо с правильным позитивом относиться к поражению. Ты не должен никогда выходить, радоваться и улыбаться, но надо понимать, что ты сделал все возможное. Анализировать, что получилось, что не получилось. И тогда на следующий день или через день продолжаешь с удовольствием заниматься своим делом и готовиться к следующему турниру, – рассказал Хачанов в интервью BB Tennis.