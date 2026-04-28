Потапова победила Рыбакину и впервые с марта 2024-го вышла в 1/4 финала тысячника
Анастасия Потапова победила вторую ракетку мира Елену Рыбакину со счетом 7:6(8), 6:4. Во втором сете она уступала 2:4, а затем взяла четыре гейма подряд.
Потапова впервые за год обыграла соперницу из топ-10 – в прошлом году на турнире в Мадриде она прошла №8 Циньвэнь Чжэн. Теперь ее статистика против топ-10 – 8:26.
Кроме того, Потапова впервые с турнира в Индиан-Уэллс-2024 вышла в четвертьфинал тысячника.
Дальше она сыграет с Каролиной Плишковой.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
а если бы так всегда играла была бы игроком топ 10, но жаль что это только явление на конкретном турнире.