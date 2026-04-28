37

Потапова победила Рыбакину и впервые с марта 2024-го вышла в 1/4 финала тысячника

Анастасия Потапова победила вторую ракетку мира Елену Рыбакину со счетом 7:6(8), 6:4. Во втором сете она уступала 2:4, а затем взяла четыре гейма подряд.

Потапова впервые за год обыграла соперницу из топ-10 – в прошлом году на турнире в Мадриде она прошла №8 Циньвэнь Чжэн. Теперь ее статистика против топ-10 – 8:26.

Кроме того, представительница Австрии впервые с турнира в Индиан-Уэллс-2024 вышла в четвертьфинал тысячника.

Дальше она сыграет с Каролиной Плишковой.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoЕлена Рыбакина
logoАнастасия Потапова
logoMutua Madrid Open
logoКаролина Плишкова
logoWTA
37 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Лена в матче с китаянкой подкашливала,видно подхватила заразу какую то
Ну Рыбакиной надо было проиграть, невозможно все турниры подряд играть, доходя ло финалов. Нужен полноценный отдых.
Ответ bor-n@yandex.ru
😂😂😂 между ИУ и Штутгартом был месяц. А между АО и ИУ вообще два.
Ответ Maksim Zankevich
Финал в Штутгарте был 19 апреля, сейчас уже Мадрид идет полным ходом.
Потапову прорвало на этом турнире
а если бы так всегда играла была бы игроком топ 10, но жаль что это только явление на конкретном турнире.
Ответ Arthritis
Ну почему только на этом. Настя очень достойно сыграла в Линце и отдала финал Мирре довольно случайно при лучшей игре
Ответ Maks Harpy
Комментарий удален пользователем
Про амбиции Рыбакиной стать первой ракеткой можно забыть!
Ответ FilthyFrank
Блин в спорте понимает или нет спортсмены готовятся к определенному турнирам .если были бы возможность они в год на пять турниров максимум гоняли бы но они обязаны 1000 гонять на все или штраф .скоро Ролан горос .Соболенкр вон тоже 33 сегодня проиграла и что с этого .открою маленькую тайну посмотрите статистику женщин даже топ редко боле 4 турниров год побеждают . мужчин да топ по 6
Ответ Федор Иванов_1116289623
Вам сколько лет? 9? Что за набор букв, я ничего не понял)
Эх, Лена... 😪
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
