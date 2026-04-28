  • Андреева о том, что хотела бы улучшить перед матчем с Фернандес: «Нужно играть более активно»
Восьмая ракетка мира Мирра Андреева рассказала, какие элементы своей игры хотела бы улучшить перед матчем с Лейлой Фернандес в 1/4 финала тысячника в Мадриде.

«Я бы хотела сделать меньше двойных ошибок. Сегодня в некоторые моменты я нервничала и зажималась, поэтому это происходило. В целом я довольна своей подачей, но это то, что нужно улучшить.

И еще – не ждать ошибок соперницы. Нужно играть более активно – лучше ошибусь сама, чем буду ждать ее действий. Я хочу сама управлять розыгрышами. На этом я сосредоточусь завтра».

«Я лузер, я не чемпионка. Я сейчас солью», – кричала Мирра, когда отдала 5:1. Но не слила!

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал Tennis Channel
К этому надо между турнирами готовиться, а не накануне матча.
Андреева уступает Костюк в личных встречах перед финалом в Мадриде
сегодня, 21:56
Костюк вышла в крупнейший финал в карьере, где сыграет с Андреевой
сегодня, 21:48
Мадрид (WTA). Андреева вышла в финал, Потапова проиграла Костюк
сегодня, 21:44
Джокович и Адетокумбо посетили матч «Олимпиакоса» и «Монако» в Евролиге
сегодня, 21:11Фото
Андреева о споре с судьей из-за отметки: «На грунте было бы логично дать судье спуститься»
сегодня, 20:46
Зверев пятый раз подряд вышел в полуфинал «Мастерса»
сегодня, 19:47
Мадрид (ATP). Зверев обыгрывает Коболли, Синнер, Фис вышли в 1/2 финала, Рууд выбыл
сегодня, 18:45Live
Андреева о настрое на финал в Мадриде: «Не считаю себя фаворитом. Я научилась не обращать внимания на рейтинг соперницы»
сегодня, 19:40
Андреева о том, что провела много матчей на грунте в этом сезоне: «Чувствую себя отлично. Не могу жаловаться»
сегодня, 19:05
Андреева о матче с Баптист: «При счете 5:5 чувствовала, будто хочу бежать, но как в мультиках – ноги работают, а с места не сдвинуться»
сегодня, 18:35
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
сегодня, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Бухарест (ATP). Альтмайер, Ван де Зандшульп, Навоне вышли в 1/4 финала, Маннарино, Диалло, Баес выбыли
3 апреля, 13:25
Роналдо подарил Соболенко джерси с автографом
2 апреля, 09:56Фото
