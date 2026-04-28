Андреева о том, что хотела бы улучшить перед матчем с Фернандес: «Нужно играть более активно»
Восьмая ракетка мира Мирра Андреева рассказала, какие элементы своей игры хотела бы улучшить перед матчем с Лейлой Фернандес в 1/4 финала тысячника в Мадриде.
«Я бы хотела сделать меньше двойных ошибок. Сегодня в некоторые моменты я нервничала и зажималась, поэтому это происходило. В целом я довольна своей подачей, но это то, что нужно улучшить.
И еще – не ждать ошибок соперницы. Нужно играть более активно – лучше ошибусь сама, чем буду ждать ее действий. Я хочу сама управлять розыгрышами. На этом я сосредоточусь завтра».
«Я лузер, я не чемпионка. Я сейчас солью», – кричала Мирра, когда отдала 5:1. Но не слила!
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал Tennis Channel
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
К этому надо между турнирами готовиться, а не накануне матча.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем