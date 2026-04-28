  • Флавио Коболли: «Медведев – один из лучших игроков в туре, поэтому завтра я должен быть безупречен»
13-я ракетка мира Флавио Коболли высказался о победе над Даниэлем Вальехо в Мадриде и поделился ожиданиями от матча с Даниилом Медведевым.

– Мне показалось, что сегодня я сыграл очень хороший матч. Вальехо – отличный соперник. Он выиграл в Мадриде четыре матча, если считать квалификацию. Наша игра была пятой. Я сказал, что он провел отличный турнир, пожелал ему удачи на оставшуюся часть сезона. Он хороший парень, но сегодня я показал прекрасный теннис с самого начала. Очень доволен своим выступлением и с нетерпением жду следующего матча.

– Как бы ты описал свой уровень игры на грунте прямо сейчас?

– Я работаю над этим. За последние две недели я значительно улучшил игру. В первую очередь это стало результатом хорошей работы с командой. Рано делать выводы. Завтра у меня следующий матч, поэтому нужно отдохнуть и восстановиться, чтобы снова быть в строю.

– Медведев – сложный соперник. Какие у тебя ожидания?

– Надо играть так же, как сегодня. Я понимаю, что Медведев – сложный соперник, один из лучших игроков в туре, поэтому завтра я должен быть безупречен во всех деталях.

Все мои мысли направлены на сложную игру. И мой уровень, безусловно, не такой, как два года назад. Я буду выкладываться на полную и максимально стараться в каждом розыгрыше, чтобы попытаться пройти в четвертьфинал.

– Считаешь ли ты, что именно на грунте против Даниила у тебя есть реальные шансы?

– Да, он немного другой игрок на грунте. Я просто знаю, что могу с ним играть. Знаю, что у меня всегда есть шанс, и я постараюсь им воспользоваться, – сказал Коболли в интервью «Больше!»

Мог стать футболистом «Ромы», но теперь готовит к сезону Алькараса. Что нужно знать о Флавио Коболли

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал «Больше!»
Недавно два ноля получил один из лучших) так что как пойдет - может и делать ничего не придется, только смотреть как Медведев мячи в аут отправляет)
Андреева уступает Костюк в личных встречах перед финалом в Мадриде
вчера, 21:56
Костюк вышла в крупнейший финал в карьере, где сыграет с Андреевой
вчера, 21:48
Мадрид (WTA). Андреева вышла в финал, Потапова проиграла Костюк
вчера, 21:44
Джокович и Адетокумбо посетили матч «Олимпиакоса» и «Монако» в Евролиге
вчера, 21:11Фото
Андреева о споре с судьей из-за отметки: «На грунте было бы логично дать судье спуститься»
вчера, 20:46
Зверев пятый раз подряд вышел в полуфинал «Мастерса»
вчера, 19:47
Мадрид (ATP). Зверев обыгрывает Коболли, Синнер, Фис вышли в 1/2 финала, Рууд выбыл
вчера, 18:45Live
Андреева о настрое на финал в Мадриде: «Не считаю себя фаворитом. Я научилась не обращать внимания на рейтинг соперницы»
вчера, 19:40
Андреева о том, что провела много матчей на грунте в этом сезоне: «Чувствую себя отлично. Не могу жаловаться»
вчера, 19:05
Андреева о матче с Баптист: «При счете 5:5 чувствовала, будто хочу бежать, но как в мультиках – ноги работают, а с места не сдвинуться»
вчера, 18:35
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
вчера, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Бухарест (ATP). Альтмайер, Ван де Зандшульп, Навоне вышли в 1/4 финала, Маннарино, Диалло, Баес выбыли
3 апреля, 13:25
Роналдо подарил Соболенко джерси с автографом
2 апреля, 09:56Фото
