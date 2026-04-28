Флавио Коболли: «Медведев – один из лучших игроков в туре, поэтому завтра я должен быть безупречен»

Коболли об игре с Медведевым: знаю, что у меня всегда есть шанс.

13-я ракетка мира Флавио Коболли высказался о победе над Даниэлем Вальехо в Мадриде и поделился ожиданиями от матча с Даниилом Медведевым .

– Мне показалось, что сегодня я сыграл очень хороший матч. Вальехо – отличный соперник. Он выиграл в Мадриде четыре матча, если считать квалификацию. Наша игра была пятой. Я сказал, что он провел отличный турнир, пожелал ему удачи на оставшуюся часть сезона. Он хороший парень, но сегодня я показал прекрасный теннис с самого начала. Очень доволен своим выступлением и с нетерпением жду следующего матча.

– Как бы ты описал свой уровень игры на грунте прямо сейчас?

– Я работаю над этим. За последние две недели я значительно улучшил игру. В первую очередь это стало результатом хорошей работы с командой. Рано делать выводы. Завтра у меня следующий матч, поэтому нужно отдохнуть и восстановиться, чтобы снова быть в строю.

– Медведев – сложный соперник. Какие у тебя ожидания?

– Надо играть так же, как сегодня. Я понимаю, что Медведев – сложный соперник, один из лучших игроков в туре, поэтому завтра я должен быть безупречен во всех деталях.

Все мои мысли направлены на сложную игру. И мой уровень, безусловно, не такой, как два года назад. Я буду выкладываться на полную и максимально стараться в каждом розыгрыше, чтобы попытаться пройти в четвертьфинал.

– Считаешь ли ты, что именно на грунте против Даниила у тебя есть реальные шансы?

– Да, он немного другой игрок на грунте. Я просто знаю, что могу с ним играть. Знаю, что у меня всегда есть шанс, и я постараюсь им воспользоваться, – сказал Коболли в интервью «Больше!»

