Меньшик в матче с Хачановым выиграл тай-брейк из 24 очков и впервые за год вышел в 1/8 финала «Мастерса»
27-я ракетка мира Якуб Меньшик победил Карена Хачанова в третьем круге «Мастерса» в Мадриде – 6:4, 7:6(11). На тай-брейке чех упустил два матчбола, но реализовал третий.
Меньшик пятый раз вышел в 1/8 финала «Мастерса». Последний раз он играл на этой стадии турнира ATP 1000 в Риме-2025.
Дальше он поборется с Александром Зверевым.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Хачанов решил поддержать Рублева и долго не задерживаться на турнире)
По меркам нынешнего Хачанова это он еще долго задержался))
