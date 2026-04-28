  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Меньшик в матче с Хачановым выиграл тай-брейк из 24 очков и впервые за год вышел в 1/8 финала «Мастерса»


Меньший пятый раз вышел в четвертый круг «Мастерса».

27-я ракетка мира Якуб Меньшик победил Карена Хачанова в третьем круге «Мастерса» в Мадриде – 6:4, 7:6(11). На тай-брейке чех упустил два матчбола, но реализовал третий.

Меньшик пятый раз вышел в 1/8 финала «Мастерса». Последний раз он играл на этой стадии турнира ATP 1000 в Риме-2025.

Дальше он поборется с Александром Зверевым.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoATP
logoКарен Хачанов
logoЯкуб Меньшик
logoАлександр Зверев
logoMutua Madrid Open
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Хачанов решил поддержать Рублева и долго не задерживаться на турнире)
Ответ Arthritis
По меркам нынешнего Хачанова это он еще долго задержался))
Ответ Александр Исаев
Комментарий удален пользователем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Андреева уступает Костюк в личных встречах перед финалом в Мадриде
вчера, 21:56
Костюк вышла в крупнейший финал в карьере, где сыграет с Андреевой
вчера, 21:48
Мадрид (WTA). Андреева вышла в финал, Потапова проиграла Костюк
вчера, 21:44
Джокович и Адетокумбо посетили матч «Олимпиакоса» и «Монако» в Евролиге
вчера, 21:11Фото
Андреева о споре с судьей из-за отметки: «На грунте было бы логично дать судье спуститься»
вчера, 20:46
Зверев пятый раз подряд вышел в полуфинал «Мастерса»
вчера, 19:47
Мадрид (ATP). Зверев обыгрывает Коболли, Синнер, Фис вышли в 1/2 финала, Рууд выбыл
вчера, 18:45Live
Андреева о настрое на финал в Мадриде: «Не считаю себя фаворитом. Я научилась не обращать внимания на рейтинг соперницы»
вчера, 19:40
Андреева о том, что провела много матчей на грунте в этом сезоне: «Чувствую себя отлично. Не могу жаловаться»
вчера, 19:05
Андреева о матче с Баптист: «При счете 5:5 чувствовала, будто хочу бежать, но как в мультиках – ноги работают, а с места не сдвинуться»
вчера, 18:35
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
вчера, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Бухарест (ATP). Альтмайер, Ван де Зандшульп, Навоне вышли в 1/4 финала, Маннарино, Диалло, Баес выбыли
3 апреля, 13:25
Роналдо подарил Соболенко джерси с автографом
2 апреля, 09:56Фото
Рекомендуем