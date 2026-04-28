Меньшик в матче с Хачановым выиграл тай-брейк из 24 очков и впервые за год вышел в 1/8 финала «Мастерса»

Меньший пятый раз вышел в четвертый круг «Мастерса».

27-я ракетка мира Якуб Меньшик победил Карена Хачанова в третьем круге «Мастерса» в Мадриде – 6:4, 7:6(11). На тай-брейке чех упустил два матчбола, но реализовал третий.

Меньшик пятый раз вышел в 1/8 финала «Мастерса». Последний раз он играл на этой стадии турнира ATP 1000 в Риме-2025.

Дальше он поборется с Александром Зверевым .