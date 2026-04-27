Андреева побила рекорд Гауфф по количеству четвертьфиналов WTA 1000 до 19 лет
Восьмая ракетка мира Мирра Андреева победила Анну Бондар в четвертом круге тысячника в Мадриде со счетом 6:7(5), 6:3, 7:6(5).
18-летняя россиянка девятый раз вышла в четвертьфинал тысячника и побила рекорд Коко Гауфф (8) по количеству четвертьфиналов на турнирах WTA 1000 в возрасте до 19 лет.
Также Андреева стала самой молодой теннисисткой со времен Мартины Хингис, вышедшей в четвертьфинал одного турнира уровня WTA 1000 три года подряд. 18-летней Хингис это удалось в Майами с 1997-го по 1999-й.
29 апреля Андреевой исполнится 19 лет.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @OptaAce
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Подарок на ДР!