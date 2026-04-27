Андреева побила рекорд Гауфф по количеству четвертьфиналов WTA 1000 до 19 лет

Восьмая ракетка мира Мирра Андреева победила Анну Бондар в четвертом круге тысячника в Мадриде со счетом 6:7(5), 6:3, 7:6(5).

18-летняя россиянка девятый раз вышла в четвертьфинал тысячника и побила рекорд Коко Гауфф (8) по количеству четвертьфиналов на турнирах WTA 1000 в возрасте до 19 лет.

Также Андреева стала самой молодой теннисисткой со времен Мартины Хингис , вышедшей в четвертьфинал одного турнира уровня WTA 1000 три года подряд. 18-летней Хингис это удалось в Майами с 1997-го по 1999-й.

29 апреля Андреевой исполнится 19 лет.