Андреева побила рекорд Гауфф по количеству четвертьфиналов WTA 1000 до 19 лет

Восьмая ракетка мира Мирра Андреева победила Анну Бондар в четвертом круге тысячника в Мадриде со счетом 6:7(5), 6:3, 7:6(5).

18-летняя россиянка девятый раз вышла в четвертьфинал тысячника и побила рекорд Коко Гауфф (8) по количеству четвертьфиналов на турнирах WTA 1000 в возрасте до 19 лет.

Также Андреева стала самой молодой теннисисткой со времен Мартины Хингис, вышедшей в четвертьфинал одного турнира уровня WTA 1000 три года подряд. 18-летней Хингис это удалось в Майами с 1997-го по 1999-й.

29 апреля Андреевой исполнится 19 лет.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @OptaAce
Это ответ нытикам, которые скулят: ну чего она ничего не выигрывает, ыы бездарная. Каждый раз говорю этим нытикам: посмотрите на Гауф, как она пробивалась наверх, какие силы ей понадобились. И Гауф ведь считалась и считается самородком просто, которая в туре с 14-ти или 15-ти лет. И чего Коко достигла и еще достигнет! Не все сразу, нытики, не все сразу. Придут и к Мирре победы на шлемах, все будет, надо наблюдать, а не давить вашими комментами на психику еще совсем юной спортсменки..
Ответ Георгий Рыженков
а как она пробивалась наверх и какие силы гауф понадобились ?
Мирру можно поздравить с этим, но нужно как-то становиться более устойчивой психологически. Пора заканчивать с такими перепадами в игре, как было сегодня. Слишком уж часто эти качели из стороны в сторону. Есть все возможности бороться за титулы, только надо быть увереннее в себе.
Отлично, один рекорд уже есть. Самое время идти за шлемами!
психологию подтянуть и будут шлемы
Болеем за титул!
Подарок на ДР!
Рекомендуем
Главные новости
Андреева уступает Костюк в личных встречах перед финалом в Мадриде
вчера, 21:56
Костюк вышла в крупнейший финал в карьере, где сыграет с Андреевой
вчера, 21:48
Мадрид (WTA). Андреева вышла в финал, Потапова проиграла Костюк
вчера, 21:44
Джокович и Адетокумбо посетили матч «Олимпиакоса» и «Монако» в Евролиге
вчера, 21:11Фото
Андреева о споре с судьей из-за отметки: «На грунте было бы логично дать судье спуститься»
вчера, 20:46
Зверев пятый раз подряд вышел в полуфинал «Мастерса»
вчера, 19:47
Мадрид (ATP). Зверев обыгрывает Коболли, Синнер, Фис вышли в 1/2 финала, Рууд выбыл
вчера, 18:45Live
Андреева о настрое на финал в Мадриде: «Не считаю себя фаворитом. Я научилась не обращать внимания на рейтинг соперницы»
вчера, 19:40
Андреева о том, что провела много матчей на грунте в этом сезоне: «Чувствую себя отлично. Не могу жаловаться»
вчера, 19:05
Андреева о матче с Баптист: «При счете 5:5 чувствовала, будто хочу бежать, но как в мультиках – ноги работают, а с места не сдвинуться»
вчера, 18:35
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
вчера, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Бухарест (ATP). Альтмайер, Ван де Зандшульп, Навоне вышли в 1/4 финала, Маннарино, Диалло, Баес выбыли
3 апреля, 13:25
Роналдо подарил Соболенко джерси с автографом
2 апреля, 09:56Фото
Рекомендуем