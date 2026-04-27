Хачанов – тренеру по ходу матча с Меньшиком: «#####, как мне ##### принимать?»
Карен Хачанов играет с Якубом Меньшиком в третьем круге турнира в Мадриде – 4:6, идет второй сет.
Во второй партии при счете 1:1 россиянин не смог принять подачу и обратился к тренерскому боксу: «#####, как мне ##### принимать? Как мне принимать?»
Через несколько розыгрышей Хачанов снова спросил у Евгения Донского: «Как мне попасть? Я не понимаю, #####».
Максим Антонов
Спортс
Попадать мячом.
С вас 200 ойро за консультацию.