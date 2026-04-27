Зверев девятый раз подряд вышел в четвертый круг турнира в Мадриде

Третья ракетка мира Александр Зверев победил Теренса Атмана в третьем круге ATP 1000 в Мадриде – 6:3, 7:6(2).

Зверев дошел минимум до 1/8 финала каждого «Мастерса» в Мадриде с 2017-го (в 2020-м турнир был отменен из-за коронавируса).

Немец одержал 71-ю победу на грунтовых «Мастерсах». Больше матчей выиграли только Рафаэль Надаль (200), Новак Джокович (137), Роджер Федерер (113) и Давид Феррер (80).

За выход в четвертьфинал он сыграет с Кареном Хачановым или Якубом Меньшиком .