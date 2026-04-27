Коболли третий раз вышел в 1/8 финала «Мастерса» и сыграет с Медведевым
13-я ракетка мира Флавио Коболли победил Даниэля Вальехо в третьем круге «Мастерса» в Мадриде. Матч закончился со счетом 6:3, 6:2.
Итальянец третий раз вышел в четвертый круг ATP 1000. Последний раз он играл на этой стадии «Мастерса» в Торонто-2025.
Дальше он поборется с Даниилом Медведевым. Россиянин ведет в личных встречах – 2:0. Обе победы Медведев одержал в 2024-м.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
