Коболли третий раз вышел в 1/8 финала «Мастерса» и сыграет с Медведевым

13-я ракетка мира Флавио Коболли победил Даниэля Вальехо в третьем круге «Мастерса» в Мадриде. Матч закончился со счетом 6:3, 6:2.

Итальянец третий раз вышел в четвертый круг ATP 1000. Последний раз он играл на этой стадии «Мастерса» в Торонто-2025.

Дальше он поборется с Даниилом Медведевым . Россиянин ведет в личных встречах – 2:0. Обе победы Медведев одержал в 2024-м.