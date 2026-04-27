  • «Я и мой соперник по завтрашнему матчу в Мадриде примерно 17 лет назад!» Циципас поделился детской фотографией с Руудом
Стефанос Циципас выложил фотографию с Каспером Руудом с детского турнира.

Завтра теннисисты встретятся в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде.

«Я и мой соперник по завтрашнему матчу в Мадриде – стоим по разные стороны сетки примерно 17 лет назад! Какой же путь мы прошли, Каспер ✌️», – написал Циципас в твиттере.

А где на фото Циципас, Рууд в центре слева, его легко узнать, а вот если бы мне показали детское фото Цици, то я бы точно не узнал))))
А всё просто, справа больше Синнер и Алькарас, чем Циципас
Да ладно, у него уже в детстве было типичное лицо пользователя твиттера :)))) Взгляд грустный, может проиграл.
На грека вообще не похож на этом фото)
Попырина очень сложно узнать))
Хорошая фотка.
А я Попырина первого узнала, потом Каспера. Степу - методом исключения.
А в напарниках у них-то кто, история умалчивает?
Со Стефом рядом Попырин стоит
Да, нашёл эту фотографию на Реддите. Действительно Попырин, хотя признать его с шевелюрой нелегко) А крайний слева, как там пишут, вроде Кристиан Линге, соотечественник Рууда.
Рядом с Циципасом Попырин , кажется
Во взгляде Степана читается: "Твиттер еще не придумали, но я в него уже пишу"
А вообще взгляд у Степы здесь, конечно, о многом говорит.
Не совсем уж малахольный, не совсем уж затравленный, но как-то и особого наглого энтузиазма и детского оптимизма, как у двоих слева, нет :))
Слева Руне, мы все знали что он на самом деле старый
Лёха Цыган тоже тут, фантастика
