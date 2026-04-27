«Я и мой соперник по завтрашнему матчу в Мадриде примерно 17 лет назад!» Циципас поделился детской фотографией с Руудом

Стефанос Циципас выложил фотографию с Каспером Руудом с детского турнира.

Завтра теннисисты встретятся в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде.

«Я и мой соперник по завтрашнему матчу в Мадриде – стоим по разные стороны сетки примерно 17 лет назад! Какой же путь мы прошли, Каспер ✌️», – написал Циципас в твиттере.

Хроника падения Стефаноса Циципаса