Рууд о дочери: «На этом этапе отцы не так много могут сделать для ребенка – у нас нет молока, чтобы кормить»

Каспер Рууд: отцовство меняет твою жизнь, но это отлично.

15-я ракетка мира Каспер Рууд прокомментировал удачный старт на турнире в Мадриде и рассказал о взаимоотношениях с дочерью, которая родилась в январе этого года.

– Я чувствую, что провел два хороших матча, но в то же самое время понимаю, что мои соперники не играли на 100%. Иногда такой старт может быть опасным, если ты в итоге попадешь на того, кто показывает замечательный теннис, но пока таких соперников у меня не было.

В любом случае я согласен на такое начало турнира. Чем меньше времени ты проводишь на корте и чем быстрее побеждаешь, тем лучше, потому что ты сохраняешь энергию и силы, получаешь больше времени для восстановления перед следующими поединками. Мне как раз нужно играть завтра. Отлично, что сегодня я выиграл в двух сетах и буду готов к новому матчу во вторник.

– Каспер, у тебя начался новый этап: теперь ты стал отцом. Какие изменения в себе ты замечаешь?

– Отцовство меняет твою жизнь, но это отлично. Это вызов, который меняет распорядок дня на много лет вперед.

Отцы на этом этапе не так много могут сделать для ребенка – у нас нет молока, чтобы кормить (смеется). Сейчас ребенок много спит и ест, но я пока не так сильно участвую в ее жизни. Но я жду, когда она подрастет и будет ходить. Тогда я смогу проводить с ней еще больше времени.

– Думал ли ты о том, чтобы отдать дочь в теннис?

– Я пока не знаю. Понимаю, что она так или иначе познакомится с теннисом. Она в каком-то смысле уже сейчас с ним знакома, но просто еще не знает об этом. Она будет взрослеть и больше понимать, чем занимается ее папа.

Я думаю, что теннис или любой другой вид спорта – это прекрасно. Это очень важно для детей. Спорт стал очень важным аспектом моего детства.

Так что неважно, захочет ли она стать профессионалом или нет, но просто заниматься спортом и знать, что она может пойти в тот или иной спортивный клуб, – это для нее будет замечательно, – сказал Рууд в интервью BB Tennis.

Все ненавидят таких теннисистов