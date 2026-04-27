  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Рууд о дочери: «На этом этапе отцы не так много могут сделать для ребенка – у нас нет молока, чтобы кормить»
11

Рууд о дочери: «На этом этапе отцы не так много могут сделать для ребенка – у нас нет молока, чтобы кормить»

Каспер Рууд: отцовство меняет твою жизнь, но это отлично.

15-я ракетка мира Каспер Рууд прокомментировал удачный старт на турнире в Мадриде и рассказал о взаимоотношениях с дочерью, которая родилась в январе этого года.

– Я чувствую, что провел два хороших матча, но в то же самое время понимаю, что мои соперники не играли на 100%. Иногда такой старт может быть опасным, если ты в итоге попадешь на того, кто показывает замечательный теннис, но пока таких соперников у меня не было.

В любом случае я согласен на такое начало турнира. Чем меньше времени ты проводишь на корте и чем быстрее побеждаешь, тем лучше, потому что ты сохраняешь энергию и силы, получаешь больше времени для восстановления перед следующими поединками. Мне как раз нужно играть завтра. Отлично, что сегодня я выиграл в двух сетах и буду готов к новому матчу во вторник.

– Каспер, у тебя начался новый этап: теперь ты стал отцом. Какие изменения в себе ты замечаешь?

– Отцовство меняет твою жизнь, но это отлично. Это вызов, который меняет распорядок дня на много лет вперед.

Отцы на этом этапе не так много могут сделать для ребенка – у нас нет молока, чтобы кормить (смеется). Сейчас ребенок много спит и ест, но я пока не так сильно участвую в ее жизни. Но я жду, когда она подрастет и будет ходить. Тогда я смогу проводить с ней еще больше времени.

– Думал ли ты о том, чтобы отдать дочь в теннис?

– Я пока не знаю. Понимаю, что она так или иначе познакомится с теннисом. Она в каком-то смысле уже сейчас с ним знакома, но просто еще не знает об этом. Она будет взрослеть и больше понимать, чем занимается ее папа.

Я думаю, что теннис или любой другой вид спорта – это прекрасно. Это очень важно для детей. Спорт стал очень важным аспектом моего детства.

Так что неважно, захочет ли она стать профессионалом или нет, но просто заниматься спортом и знать, что она может пойти в тот или иной спортивный клуб, – это для нее будет замечательно, – сказал Рууд в интервью BB Tennis.

Все ненавидят таких теннисистов

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал BB Tennis
Каспер Рууд
logoATP
logoMutua Madrid Open
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Еще один обобщатель вылез - «отцы») я своему ребенку памперсы с 3-х недельного возраста менял, сам смеси разводил, кормил, одевал, пеленал, укладывал спать иногда часами, гулял один в том числе, и чего-то мне кажется, что таких отцов как я достаточно много)
Ответ Виктор Ш.
Еще один обобщатель вылез - «отцы») я своему ребенку памперсы с 3-х недельного возраста менял, сам смеси разводил, кормил, одевал, пеленал, укладывал спать иногда часами, гулял один в том числе, и чего-то мне кажется, что таких отцов как я достаточно много)
Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Ты специально зарегился тут, чтобы этот высер опубликовать?)
Вот чудик, то что гулять, стирать, гладить, мыть ребенка, даже ему надо гимнастику делать - не ведомо, свалить от этого и "ждать"..
Ответ Glenn Tipton
Вот чудик, то что гулять, стирать, гладить, мыть ребенка, даже ему надо гимнастику делать - не ведомо, свалить от этого и "ждать"..
Этим у миллионеров занимаются специально обученные люди
На мастопексию жене денег должен.
В 19-м веке натуралист Александр фон Гумбольдт наблюдал южноамериканского крестьянина (на территории современной Венесуэлы), который 5 месяцев кормил ребёнка грудью, когда жена заболела.
Звание "Отец года" среди теннисистов)))
То, что Табаки растит не своего ребёнка, уже с лихвой заменяет тому отца и по сути этого хватает с лихвой.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Андреева уступает Костюк в личных встречах перед финалом в Мадриде
вчера, 21:56
Костюк вышла в крупнейший финал в карьере, где сыграет с Андреевой
вчера, 21:48
Мадрид (WTA). Андреева вышла в финал, Потапова проиграла Костюк
вчера, 21:44
Джокович и Адетокумбо посетили матч «Олимпиакоса» и «Монако» в Евролиге
вчера, 21:11Фото
Андреева о споре с судьей из-за отметки: «На грунте было бы логично дать судье спуститься»
вчера, 20:46
Зверев пятый раз подряд вышел в полуфинал «Мастерса»
вчера, 19:47
Мадрид (ATP). Зверев обыгрывает Коболли, Синнер, Фис вышли в 1/2 финала, Рууд выбыл
вчера, 18:45Live
Андреева о настрое на финал в Мадриде: «Не считаю себя фаворитом. Я научилась не обращать внимания на рейтинг соперницы»
вчера, 19:40
Андреева о том, что провела много матчей на грунте в этом сезоне: «Чувствую себя отлично. Не могу жаловаться»
вчера, 19:05
Андреева о матче с Баптист: «При счете 5:5 чувствовала, будто хочу бежать, но как в мультиках – ноги работают, а с места не сдвинуться»
вчера, 18:35
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
вчера, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Бухарест (ATP). Альтмайер, Ван де Зандшульп, Навоне вышли в 1/4 финала, Маннарино, Диалло, Баес выбыли
3 апреля, 13:25
Роналдо подарил Соболенко джерси с автографом
2 апреля, 09:56Фото
Рекомендуем