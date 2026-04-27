Костюк второй год подряд вышла в четвертьфинал тысячника в Мадриде
23-я ракетка мира Марта Костюк вышла в 1/4 финала турнира в Мадриде.
В четвертом круге украинка обыграла Кэти Макнелли со счетом – 6:2, 6:3.
Костюк пятый раз дошла до четвертьфинала тысячника и второй в Мадриде. В прошлом году на этой стадии она уступила Арине Соболенко.
За выход в полуфинал она поборется с Линдой Носковой.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Костюк идет по сценарию прошлого года..
