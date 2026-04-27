Костюк второй год подряд вышла в четвертьфинал тысячника в Мадриде

23-я ракетка мира Марта Костюк вышла в 1/4 финала турнира в Мадриде.

В четвертом круге украинка обыграла Кэти Макнелли со счетом – 6:2, 6:3.

Костюк пятый раз дошла до четвертьфинала тысячника и второй в Мадриде. В прошлом году на этой стадии она уступила Арине Соболенко .

За выход в полуфинал она поборется с Линдой Носковой .