Андреева об эмоциях во время матчей: «Если даю негативу завладеть собой, мне же в итоге хуже»

Андреева об игре с Бондар: ощущала, что эмоции из меня высосали всю энергию.

Мирра Андреева поделилась эмоциями от победы над Анной Бондар в 1/8 финала тысячника в Мадриде – 6:7(5), 6:3, 7:6(5).

– Интересный у вас матч получился.

– Да уж, интересно людям было посмотреть, не так уж интересно мне… Хотя тоже интересно, конечно. Но я бы лучше без этого всего закрыла игру, когда были для этого шансы. Очевидно, у меня не получилось. Хорошо хоть в итоге выиграла.

– Ваша реакция после реализованного матчбола – это большое облегчение?

– Конечно, мне столько эмоций приходилось держать в себе. Старалась быть собранной в третьем сете, я и играла неплохо, повела 5:1. А потом почему-то занервничала. Хотя, по сути, уверенности должно было быть сильно больше при таком-то счете. Соперница стала играть собраннее, у меня пошли ошибки, много. Я начала бить не свои удары, потеряла в агрессивности. Это все привело к тай-брейку. Когда это все кончилось, правда почувствовала облегчение.

– Что вы о себе поняли в плане управления самой собой? Есть ощущение, что какое-то время назад у вас бы не получилось прийти в себя и выиграть тай-брейк, может даже дойти до тай-брейка.

– Под конец я ощущала, что поддалась эмоциям, что они из меня энергию высосали. Что я играла далеко не так хорошо, как могла бы, если бы оставила эмоции внутри.

Разницу в своей игре я сразу заметила: между тем, когда концентрировалась на плохом, и когда просто думала о следующем розыгрыше, как будто моя игра никуда и не уходила. И у меня получилось удержаться в этом состоянии. Не было того, что могло быть, когда что-то идет не по сценарию. Я поняла: если даю всему этому негативу завладеть собой, мне же в итоге хуже. Так что мне просто нужно сделать этот выбор: как именно я хочу играть в конкретный день, – передает слова Андреевой корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.