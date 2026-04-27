21-летний Блокс в матче с Оже-Альяссимом впервые обыграл соперника из топ-10
Александр Блокс победил пятую ракетку мира Феликса Оже-Альяссима в Мадриде – 7:6(3), 6:3. 21-летний бельгиец вышел в 1/8 финала на втором «Мастерсе» подряд.
Кроме того, Блокс впервые обыграл соперника из топ-10. Теперь его баланс против первой десятки – 1:2.
Дальше 69-я ракетка мира встретится с Франсиско Серундоло.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Роблокс?
