  Андреева о выкрике «Я не чемпионка, я лузер» в матче с Бондар: «В какой-то мере мне это даже помогло»
Андреева о выкрике «Я не чемпионка, я лузер» в матче с Бондар: «В какой-то мере мне это даже помогло»

Андреева о срыве в игре с Бондар: в какой-то момент все начало выплескиваться.

Мирра Андреева объяснила, как смогла собраться по ходу третьего сета против Анны Бондар в четвертом круге тысячника в Мадриде. Матч закончился со счетом 6:7(5), 6:3, 7:6(5).

В решающем сете Андреева упустила двойной брейк и при счете 5:6 крикнула в сторону тренерского бокса: «Я не чемпионка, я лузер».

– Мирра, все, что сказано на корте, остается на корте, конечно – но вы же не лузер, вы чемпионка.

– Хах, ну да. Но просто знаете, столько эмоций, столько нереализованных ситуаций было. Конечно, в какой-то момент все это начало выходить, выплескиваться. Непросто вести 5:1 и пять геймов подряд проиграть. Причем какие-то геймы очень легко, в каких-то мы боролись, и у меня даже был матчбол, шансы. Непросто было внутри это все сдержать – и я выплеснула.

Странно, но в какой-то мере мне это даже помогло. Потом я вышла на свою подачу очень злая – на себя. Забрала эту подачу под ноль. И потом, когда я выиграла тот гейм, я не обрадовалась, а сказала Кончите: «Так не могло случиться два гейма назад?»

В конце матча тоже было немного нервно, даже когда у меня получалось выигрывать, – передает слова Андреевой корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoМирра Андреева
logoКончита Мартинес
logoWTA
logoАнна Бондар
logoMutua Madrid Open
Миррченыш, понятное дело на тебе ответственность, чтобы не проиграть ноунейму венгерскому, а ей то пофиг
Как она сдерживалась, сколько она все это в себе копила, что даже расплакалась после матча…
При всём уважении к Бондарь, но ход матча логически вёл к победе Мирры в 2х сетах, но именно недостаток опыта вообще чуть не привёл к проигрышу. При 5:1 в 3м сете было видно, что она считает дело сделанным и уже само всё придёт.
Кстати это зачастую так и работает. У меня в детстве тоже такое было, правда я тогда ещë не понимал, что это так работает.
Но лучше не злоупотреблять, иначе засядет в подсознании.
