  • «Не вижу никакой паники. Стараюсь брызгать на руки дезинфектор – это вообще по жизни полезно». Медведев – о вирусе на турнире в Мадриде
«Не вижу никакой паники. Стараюсь брызгать на руки дезинфектор – это вообще по жизни полезно». Медведев – о вирусе на турнире в Мадриде

Медведев об отравлениях на турнире в Мадриде: сейчас не вижу никакой паники.

Даниил Медведев высказался о проблемах со здоровьем у игроков на турнире в Мадриде.

Ранее сообщалось, что теннисисты снимаются из-за отравления, вызванного тако с креветками.

– Как атмосфера в раздевалке, в зонах для игроков из-за вируса, из-за всех этих снятий? Есть ли ковидные флэшбеки, когда лишний раз ничего не трогаешь, ни с кем за руку не здороваешься?

– Я что-то слышал, но вот у меня, например, пшикалка на руки с собой. Но это не из-за вируса, я просто стараюсь использовать. Тут же всегда вопрос, когда отравления: это может быть вирус, а может быть из-за еды. В принципе, я не так часто отравляюсь, но в прошлом году было два раза. И оба раза очень сильно. Сначала в Дохе, когда я снялся с матча против Феликса [Оже-Альяссима], потом после турнира в Монте-Карло – ужасно себя чувствовал. Сейчас не вижу никакой паники. Что-то слышал про клубнику – не ем клубнику теперь. Стараюсь брызгать на руки дезинфектор – но это вообще по жизни полезно.

– Говорят, креветок бояться надо.

– Креветки? А я ел! Хотя подождите, они же жареные – как тогда? Если жареные.

– Писали про тако с креветками или что-то в этом роде.

– Ну это только если сырые! А жареные-то – должно быть нормально, – передает слова Медведева корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
