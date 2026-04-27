Медведев о Ходаре: «То, что он делает – нереально для его возраста»

Даниил Медведев высказался об успешном выступлении 19-летнего Рафаэля Ходара на ATP 1000 в Мадриде.

Вчера испанец впервые вышел в 1/8 финала «Мастерса».

«Я видел его не так много, разве что первый сет его прошлого матча и какие-то хайлайты. То, что он делает – нереально для его возраста.

Не только победы сейчас, но и вообще сам факт, что он так прорвался: с 900-х мест в прошлом году уже в топ-40 – очень редко увидишь такое, честно говоря.

Талант огромный, а дальше уже как всегда большой вопрос: станешь ли ты игроком, который способен выйти в финал на любом «Шлеме» – таких вы прекрасно знаете сейчас, такие были до. Или останешься просто хорошим игроком. Играет он сейчас невероятно, очень приятно за ним наблюдать», – передает слова Медведева корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

Беккер в 17 Уимблдон выиграл,Виландер Чанг Надаль
Надаль..шлемы брали младше Ходара) что нереального?) ..
Другие времена, другой теннис. Разве что Надаль чуть ближе.
тот же алькарас в 19 лет выиграл юэс опен
