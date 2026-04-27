Медведев о выходе в 1/8 финала в Мадриде: «Рад, что здесь пока получается хорошо играть и на грунте. В отличие от Монте-Карло»

Даниил Медведев: в Мадриде у меня получается действительно хороший теннис.

Десятая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал выход в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде. В третьем круге он победил Николая Будкова Кьера – 6:3, 6:2.

– Вы знаете, что по многим причинам я предпочитаю хард или даже траву, но рад, что здесь пока получается хорошо играть и на грунте. В отличие от Монте-Карло. Тут у меня получается действительно хороший теннис во всем: подача, форхенды, бэкхенды. Счастлив, что так.

– Вам дальше играть или с Флавио Коболли, или с Даниэлем Вальехо.

– Вальехо я не очень хорошо знаю, но он был спарринг-партнером в Турине давным-давно, и мне тогда очень понравилось, как он играет. Так что рад видеть его уже самого как игрока в туре. А с Флавио мы хорошо друг друга знаем. Он, думаю, предпочитает как раз грунт, любит больше играть через вращения. Но я сам чувствую себя отлично, так что наслажусь их игрой и буду готов к матчу с любым из них, – передает слова Медведева корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

