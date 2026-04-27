Андреева о победе над Бондар: «Счастлива, что все в итоге так. Очень большое облегчение»

Восьмая ракетка мира Мирра Андреева высказалась о победе над Анной Бондар в четвертом круге тысячника в Мадриде – 6:7(5), 6:3, 7:6(5).

В решающем сете Андреева вела 5:1, но упустила преимущество.

«В какой-то момент [третьего сета] она просто начала играть лучше меня. Хотя у меня было много возможностей даже так. Хорошо, что в итоге получилось выиграть этот решающий тай-брейк – счастлива, что в итоге все так. Очень большое облегчение», – передает слова Андреевой корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.