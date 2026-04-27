Андреева о победе над Бондар: «Счастлива, что все в итоге так. Очень большое облегчение»

Восьмая ракетка мира Мирра Андреева высказалась о победе над Анной Бондар в четвертом круге тысячника в Мадриде – 6:7(5), 6:3, 7:6(5).

В решающем сете Андреева вела 5:1, но упустила преимущество.

«В какой-то момент [третьего сета] она просто начала играть лучше меня. Хотя у меня было много возможностей даже так. Хорошо, что в итоге получилось выиграть этот решающий тай-брейк – счастлива, что в итоге все так. Очень большое облегчение», – передает слова Андреевой корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
А вот так и бывает, когда теннисистка безнадёжно проигрывает, её отпускает, и она показывает лучшую игру, а вот когда шанс выиграть матч появляется, то сразу зажимает снова, что и произошло, Мирра, конечно, проявила чемпионский характер и победила, молодец))))
Ответ costa0545
Тут не совсем понятно, что с Миррой сегодня происходило, но внешне это выглядело совсем не так. Мирру вроде как вообще ни разу не зажимало, только игра куда-то резко пропадала, а потом медленно появлялась.
