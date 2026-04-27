Гауфф не защитила финал в Мадриде и выпадет из топ-3
Третья ракетка мира Коко Гауфф уступила Линде Носковой в четвертом круге тысячника в Мадриде – 4:6, 6:1, 6:7(5). В решающем сете она вела со счетом 4:1.
В прошлом году американка дошла до финала турнира. В обновленном рейтинге ее обойдет Ига Швентек.
Носкова, в свою очередь, второй раз в году вышла в четвертьфинал тысячника.
Дальше она поборется с Мартой Костюк или Кэти Макнелли.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс''
2 комментария
Похоже, Коко вчера не только знатно проблевалась, но и прос...
Похоже, Коко вчера не только знатно проблевалась, но и прос...
Скажем так, прос..ла свой топ-3
