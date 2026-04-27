Мирра Андреева заплакала после выхода в 1/4 финала в Мадриде

Восьмая ракетка мира Мирра Андреева заплакала после победы над Анной Бондар в 1/8 финала в Мадриде – 6:7(5), 6:3, 7:6(5).

В решающем сете россиянка упустила двойной брейк и кричала в сторону тренерского бокса: «Я неудачница, я проиграю».