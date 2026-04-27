Мирра Андреева заплакала после выхода в 1/4 финала в Мадриде

Восьмая ракетка мира Мирра Андреева заплакала после победы над Анной Бондар в 1/8 финала в Мадриде – 6:7(5), 6:3, 7:6(5).

В решающем сете россиянка упустила двойной брейк и кричала в сторону тренерского бокса: «Я неудачница, я проиграю».

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Игра не в порядке, куча двойных, зато доказала, что не неудачница. Удачи дальше.
Ответ vitcold
Игра не в порядке, куча двойных, зато доказала, что не неудачница. Удачи дальше.
По двойным 12:0 в пользу Мирры... Только польза хреновая какая-то.
как по мне, то матч не самый плохой, даже не в пятерке плохих в этом сезоне, Андреева исполняла и хуже, например против Анисимовой, когда та еле живая по корту ходила. Сегодня просто случился очередной женский теннис с" не подачей на матч" и дальнейшим тильтом, такое случается буквально каждый день в женских матчах.
Конечно можно заплакать и прежде всего от досады, когда с 5 : 1 повисла на волоске от поражения, все-таки в целом в выигрышном матче. И вот если бы оно, это поражение случилось, тогда не просто плакать, а рыдать в пору было бы. А если разбирать игру, то в принципе не самый плохой матч, просто соперница попалась в очередной раз, играя свой матч года. По иронии судьбы,, все три венгерки и все как на подбор играли отлично, не соответствуя своему рейтингу, что особенно для топов всегда бывает проблемным чисто психологически. Это как, рассчитываешь на легкую победу и получаешь вот такой облом и попробуй сосредоточиться в ходе матча. Мирра смогла все-таки сосредоточиться в последний момент и за это ей очередное браво!
Над Миррой висит груз ответственности: три дня рождения подряд, свой, папин - в один день и мамы, позднее, тем более у нее юбилей. Хочется красиво завершить эту историю в Мадриде.
Непонятно что было, весь матч сама не своя
Миррченыш, нормально. Через такие игры тоже надо проходить, чтобы набивать шишки и учиться. Лучше выиграть так, чем красиво проиграть.
Очень сдерживалась, почти не злилась и не истерила - вот оно всё накопилось, и выплеснулось, когда матч закончился. Когда ее отпустило.
Я тоже заплакал. От такой игры Мирры.
да уж ее штормит.. от я,неудачница и проиграю, до я наслаждаюсь)).. похоже груз ожиданий ей так давит на голову.. а всего, то ожидать ей не надо вообще.. психолог где?
