Андреева – тренерскому боксу по ходу третьего сета против Бондар: «Я не чемпионка, я неудачница»

Восьмая ракетка Мирра Андреева обратилась к тренерам по ходу матча с Анной Бондар.

В решающем сете россиянка вела 5:1, а затем проиграла пять геймов подряд.

Во время смены сторон крикнула в сторону тренерского бокса: «Я не чемпионка, я неудачница».