Андреева – тренерскому боксу по ходу третьего сета против Бондар: «Я не чемпионка, я неудачница»
Восьмая ракетка Мирра Андреева обратилась к тренерам по ходу матча с Анной Бондар.
В решающем сете россиянка вела 5:1, а затем проиграла пять геймов подряд.
Во время смены сторон крикнула в сторону тренерского бокса: «Я не чемпионка, я неудачница».
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
блин у меня валерьянка закончилась во время просмотра этого матча
Мирра, ты чемпионка, просто еще не большая чемпионка)
Факт, но мы тебя любим)
Сумасшедший матч, конечно. Может Мирре перед матчем 2 часа велотренажер крутить для выхода адреналина, как Соболенко?
Надо же было кому-то это сказать
Трудно было в матче, справилась и с нервами и с собой, но Мирра Андреева скорее "Чемпионка сердец многих болельщиков", так можно о ней сказать.
